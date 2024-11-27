В Туле объявлен конкурс на пост главы городской администрации

Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

Решение об этом принято 27 ноября на заседании Тульской городской Думы.

Подготовительные мероприятия к конкурсу начались уже сегодня и продлятся до 15 января 2025 года, когда конкурс должен быть завершен. Всего в конкурсной комиссии будет 8 человек: четверо назначаются Думой, четверо — губернатором.

От Думы в комиссии будет участвовать ее председатель Алексей Эрк и его заместители: Анастасия Дементьева, Евгений Смольянинов и Дарья Герасимова.

Конкурс проведут 15 января 2025 года, в 10.00.

В настоящее время обязанности главы администрации Тулы исполняет Илья Беспалов. Срок его полномочий заканчивается как раз к 25 января.

Депутаты также утвердили проект контракта с главой администрации.