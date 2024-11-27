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В Туле объявлен конкурс на пост главы городской администрации
Фото Алексея Пирязева из архива Myslo.

В Туле объявлен конкурс на пост главы городской администрации

Решение об этом принято 27 ноября на заседании Тульской городской Думы.

Подготовительные мероприятия к конкурсу начались уже сегодня и продлятся до 15 января 2025 года, когда конкурс должен быть завершен. Всего в конкурсной комиссии будет 8 человек: четверо назначаются Думой, четверо — губернатором. 

От Думы в комиссии будет участвовать ее председатель Алексей Эрк и его заместители: Анастасия Дементьева, Евгений Смольянинов и Дарья Герасимова.

Конкурс проведут 15 января 2025 года, в 10.00. 

В настоящее время обязанности главы администрации Тулы исполняет Илья Беспалов. Срок его полномочий заканчивается как раз к 25 января. 

Депутаты также утвердили проект контракта с главой администрации.

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