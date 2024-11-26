В Сбербанке состоялась встреча с клиентами «Ё-Хаус»: какие вопросы задали туляки

Встреча с теми, кто заключил договор на строительство домов с «Ё-Хаус» в ипотеку, состоялась в центральном отделении Сбербанка Тулы в понедельник.

Одним из инициаторов ее был Никита Кощеев, руководитель Laki Group, активно рекламировавшей строительную компанию «Ё-Хаус» (ООО «Партнер»). На встречу он, правда, не пришел, пояснив, что ему не рекомендовали участвовать в публичных обсуждениях в связи с проверкой застройщика правоохранительными органами.

Поводом для проверок стала остановка строек более двух сотен индивидуальных домов в Туле и области. Основная их часть финансировалась в рамках ипотечного кредитования. Первые заявления в отношении руководства «Ё-Хауса» были поданы в полицию еще в октябре.

Но тогда компания ещё кормила многих клиентов обещаниями и создавала видимость работы. Когда же люди начали массово обращаться в правоохранительные органы, стройки встали. Myslo подробно рассказывала об этом.

Спустя месяц заявлениям наконец-то дали ход. Клиентов застройщика начали приглашать в полицию для более детального выяснения ситуации в рамках доследственного разбирательства. К этому моменту появилась информация, что Игорь Амелин, один из руководителей ООО «Партнер» (на двери его кабинета, в «Ё-Хаусе» кстати, красовалась вывеска «Создатель») покинул как минимум пределы Тульской области. Находится он в розыске или нет – пока неизвестно.

Клиенты застройщика предполагают, что стали жертвами мошеннической схемы (о ней Myslo расскажет подробнее в следующих публикациях).

Но, помимо признания потерпевшими, у них есть и ещё одна насущная проблема: что делать с ипотекой на дом, который никто не строит?

С просьбой о помощи многие клиенты «Ё-Хауса» обращались в правительство Тульской области и к руководству региона. Спустя некоторое время они получили ответ, в котором содержались, в общем-то, всем известные факты:

«Жители вправе самостоятельно обратится в суд или правоохранительные органы с заявлением о защите нарушенных прав или преступлении. По информации министерства строительства Тульской области, в сложившейся ситуации можно сменить подрядную организацию, провести оценку выполненных ООО «Партнер» работ, в судебном порядке взыскать разницу между суммой оплаченных денежных средств и фактически выполненных работ по договору подряда, а далее достроить объект в рамках договора с новой подрядной организацией».

Пытаясь понять, что делать и как быть, клиенты застройщика пришли на встречу с представителями «Сбера». Собравшимся напомнили обо всех стандартных механизмах отсрочек платежей, реструктуризации, смены подрядчика и прочего. А также напомнили, что договор с подрядчиком двусторонний.

– У нас не стандартная ситуация, нас более 100 семей, – рассказали клиенты. – Большинство готовы банкротиться, лишь бы отмахнуться от этого всего. У многих просто пустые участки стоят, у других камушки наложены – якобы фундамент. Неужели банку не нужны его активы? Это же сотни миллионов рублей! Может получится этот вопрос как-то решить на уровне руководства банка и найти для нас нестандартное решение проблемы?

– Именно для этого и была организована эта встреча. Мы сейчас соберем все вопросы и возьмем их в проработку. Каких-то линейных решение не будет – это точно, – ответил на это начальник управления по работе с партнерами и ипотечного кредитования Тульского отделения ПАО «Сбербанк» Никита Вишин.

В связи с этим они так же попросили рассмотреть вопросы пересмотра процентной ставки на будущий сезон, условия сдачи дома в залог, а также особенностей досройки дома своими силами.

Но люди хотели не только узнать, что им делать с долгами, но и понять, а можно ли теперь доверять аккредитованным застройщикам? Ведь ООО «Партнер» тоже находился в этом списке.

– Проводится ли со стороны банка проверка тех строительных компаний, которые вы аккредитовали? Каким образом и как часто это происходит? Получается, что если мы проводим сделку через банк, то это тоже небезопасно? – обратилась к представителю финансовой организации риелтор.

Никита Вишин рассказал, что плановый мониторинг застройщиков проводится раз в год, и в момент его проведения все было в порядке.

– Мы в октябре 2024 года перевели второй транш «Ё-Хаусу» 3 млн рублей – через «Сбербанк». Через неделю у нас попросили отсрочку, а еще через неделю оказалось, что наша стройка остановлена. Мы доверяли «ДомКлику», мы доверяли банку. Мы просто в шоке! Как был одобрен этот транш? – спросила одна из участниц.

– По поводу поведения подрядчика – это вопрос к компетентным органам. Если в какой-то момент подрядчик совершил недобросовестные действия, то в этом случае необходимо обращаться в правоохранительные органы и суд, – ответил Никита Вишин.

– А «Сбербанк» в 2024 году проводил проверку доходов «Ё-Хауса»?

– По моей информации, на момент её проведения негативных факторов не было выявлено. Остальное – это вопрос компетентных органов. Я вряд ли прокомментирую эту информацию.

Также участников встречи интересовал процесс проверки выполнения подрядчиком этапов строительства.

– Мне «Сбербанк» выдал второй транш на основании приложенного фото фундамента. Но по факту, согласно смете, мой фундамент не был доделан – у меня нет железобетонной плиты. Банк должен был на это обратиться внимание? Понятно, что тут и заемщик должен проверять. Но банк как-то следит за своим аккредитованным застройщиком? Проверяет структуру траншей?

– Банк проверяет. Многие клиенты, наоборот, недовольны излишней придирчивостью со стороны банка. В данном конкретном случае нужно разбираться и исходить из того, каким образом составлен договор подряда, каким образом было там изложено.

– Мы не профессиональные строители. Мы просим вас о помощи!

– Мы вас слышим и будем искать пути решения. К вопросу того, насколько глубокий анализ должны проводить банки, мы ещё вернёмся. Но напомню, что отношения между клиентом и подрядчиком – это двусторонние отношения. Да, мы проверяем, нам важно понимать, что выступает залогом. Но какие-то нюансы по фото-видеофиксации сложно увидеть. Они прописываются в договоре, чтобы не было каких-то явных нарушений строительства – например, чтобы клиент не получил деревянный фундамент вместо бетонного. Банк рассчитывает в первую очередь на то, что именно клиент контролирует процесс строительства. Вы же подписали акт выполненных работ и этому есть подтверждения.

У участников встречи были вопросы и по процессу выдачи ипотеки. Некоторые заявили, что им был одобрен многомиллионный кредит, но на протяжении последних нескольких лет они не имели дохода и фактически являлись безработными. Этот вопрос Никита Вишин также обещал передать в соответствующий отдел для проработки.

По итогу встречи решено было дать ответы на самые острые вопросы в течение нескольких дней. Остальные же – взять в более детальную проработку.