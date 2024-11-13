Ипотечные миллионы и заморозка строек: десятки клиентов «Ё-ХАУС» рискуют остаться без домов и с долгами

Люди отдали компании миллионы, взятые в ипотеку, а теперь не знают, что делать, — писать жалобы или надеяться на чудо.

Домов нет, а ипотеку платим

У Алины К. (имя изменено по просьбе героини публикации) в пос. Медвенка вместо дома — только фундамент, который залили еще в прошлом году. Договор на строительство с компанией «Ё-ХАУС» истекает через месяц, в декабре 2024 года, и надежды на то, что за оставшееся время дом возведут, нет.

— Первый транш от нас они получили при заключении договора — 2,1 млн рублей. После того как залили фундамент, получили второй транш в 3,3 млн рублей. В ожидании второго перевода они буквально оборвали мне телефон — два дня названивали. Обещали построить дом за 5 месяцев, но дальше фундамента дело не сдвинулось. Сначала обещали различные «плюшки» за несвоевременное исполнение: «Разравняем территорию, что-то там еще сделаем...» Потом объявили, что достроят дом в июле 2024 года: срок договора заканчивался в декабре 2024 года и позволял двигать сроки. Но, как видите, ничего не случилось.

Осенью мне предложили приехать в офис — подписать договор о продлении. Я отказалась: «Хоть одну внятную причину назовите, почему обязательства не исполнены?» Мне в ответ: «Мы хотели развиться, у нас не получилось, сейчас тяжелая ситуация». А у нас не тяжелая ситуация? Нам ипотеку платить за дом, которого нет!

Я человек далекий от строительства, но понимаю, что все дорожает и то, что они планировали в 2023 году построить за 6,5 млн, теперь стоит дороже. Им уже это просто невыгодно. Мы написали на них заявление в прокуратуру. У нас нет времени чего-то ждать. Мы отдали 5,85 млн ипотечных рублей!

К декабрю 2025 года, если мы не отдадим дом с закрытым контуром и кадастровым адресом под залог банку, то нам пересчитают ипотеку по базовой ставке.

Условия ипотечного договора разрешают менять подрядчика. Но если на момент заключения договора дом стоил 6,5 млн рублей, то даже если «Ё-ХАУС» вернет 4,5 млн рублей (примерная сумма за вычетом стоимости фундамента), то мне все равно этих денег не хватит, чтобы достроить дом.

В этом году поставить стены на уже имеющийся фундамент обойдется в 6-8 млн рублей. Где я возьму деньги?

Жена владельца компании выкладывает в соцсетях, как муж дарит ей дорогие подарки… А мы должны как-то крутиться, чтобы не попасть в кредитную кабалу.

У Татьяны А. (имя изменено по просьбе героини публикации) ситуация немного лучше: у ее дома есть стены и крыша, однако он должен быть сдан под ключ. С выполнением второй части обязательств возникли трудности.

— Мы в марте 2023 года одними из первых заключили договор со сроком окончания строительства в мае 2024 года. Да, дом они возвели, крышей накрыли, но всю прошлую зиму ничего не делали. Только через скандалы начинали работать. Сделали в итоге внутреннюю отделку, положили ламинат, поклеили обои.

Наш дом, видимо, был показательным, на него много раз возили будущих клиентов и показывали на нем, что, мол, работы ведутся.

В итоге срок действия договора вышел — обещания не выполнены.

Проблемы начались с мая. Раз в месяц приедут, что-то поделают и на середине бросят. Сейчас из 50 розеток в доме работают 8. Месяц уже ждем их электрика, чтобы это исправить. Водопровод с прошлого года обещают завести в дом, до сих пор ничего не выполнено. По сути, дом есть, но жить в нем невозможно: коммуникации не подключены. Септик закопали только в августе 2024-го. Забор в сентябре начали ставить — три стороны поставили и бросили. Ворота валяются на соседнем участке почему-то в куче мусора. И уже вот наступили холода. Я так понимаю, ничего нам не доделают, хотя деньги за тот же забор у нас взяли еще в марте 2023 года.

Николай Г. в 2023 году приобрел участок в деревне Малевке. Искал застройщика, выбор пал на «Ё-ХАУС». Как и многие другие, Николай взял ипотеку на 25 лет — почти 4,4 млн рублей. Согласно условиям договора, дом должен быть готов в декабре 2024 года. Летом стройка замерла.

— Разговаривал с несколькими знакомыми, те говорили, что «Ё-ХАУС» — хорошая компания, в интернете отзывы тоже были неплохие. Ходил к ним в офис — вежливо встретили, на все вопросы подробно ответили, съездили даже один домик посмотрели на Осиновой Горе, который они строили.

Отдал почти 1,3 млн рублей своих средств и 4 млн 356 тысяч ипотечных.

В феврале 2024 года на участке забили сваи, а дальше начали «кормить завтраками»: мол, из-за снега техника не может проехать. Опалубку сделали в апреле–мае, надо было заливать фундамент. Они опять начали говорить, что не могут проехать, — миксеры застрянут. При этом мимо на соседние участки спокойно проезжали миксеры от других застройщиков. Я начала звонить им каждый день. Может, это повлияло, но в начале июля фундамент все же залили. Затем сообщили, что на высыхание требуется месяц, а в середине августа работы продолжатся.

В десятых числах августа звоню — мне называют новые сроки: бригада приедет в конце августа. В сентябре: «Сейчас-сейчас заедем». 18 сентября мы с юристом засняли все, что сделал «Ё-ХАУС». Я решил строиться уже своими силами. Выхода не оставалось: если дом не поставить на кадастровый учет до указанного в договоре с банком срока, ставка взлетит с 8 до 16%. А это еще минимум 5 млн рублей. Направил «Ё-ХАУСу» претензию на возврат денег. Они сказали, что готовы возвращать, но только в рассрочку. Обещали вернуть к 30 октября хотя бы часть суммы. 30 октября на телефон уже никто не отвечал.

На следующий день Николай отправился писать заявление в полицию. Там узнал, что он не единственный клиент застройщика, который столкнулся с проблемами.

Сейчас другие строители возводят на доме Николая крышу. Помимо взноса по ипотеке почти в 34 тысячи рублей, мужчина должен платить новым рабочим. Жизнь превратилась в ад: вынужден искать деньги и работать без выходных. Его юрист готовит иск в суд.

Проверки начались

В УМВД России по Тульской области подтвердили, что в правоохранительные органы поступило несколько обращений от клиентов компании «Ё-ХАУС».

«По данным заявлениям правоохранительными органами сейчас проводятся проверки, по результатам которых будет принято процессуальное решение», — заявили в пресс-службе ведомства.

По информации Myslo, офис «Ё-ХАУС» в октябре посетили сотрудники ОБЭП и произвели обыск. После этого даже на тех объектах, где работы худо-бедно велись, всё затихло. Также, по некоторым данным, сейчас неизвестно местонахождение одного из руководителей компании — Игоря Амелина.

Между тем клиенты «Ё-ХАУСа» разделились на две группы. Одни активно жалуются и привлекают внимание к проблеме через СМИ. Другая группа желает оставить все как есть с надеждой, что дома все же доделают, а проверки правоохранителей только спугнут застройщиков.

Те, чьи дома почти достроены, обвиняют тех, кто жаловался в полицию, в остановке работ.

— Многие строительные компании — это пирамида, — утверждает один из клиентов «Ё-ХАУСа», который был против жалоб и за то, чтобы решить все тихо. — Если сейчас начать писать заявления в правоохранительные органы, направлять иски о возврате денег, это просто лишит компанию последних средств. И в итоге и те, кому почти доделали, и те, кому ничего не сделали, не получат ничего. Пока не пошли обращения, руководству компании можно было позвонить, директор отвечал на звонки. Медленно, со скандалами, но что-то удавалось получить.

Да, они признавались, что ошиблись, неправильно распорядились финансами. Просили изменения.

Мы считаем, что надо дать шанс компании, а не топить ее заявлениями. В случае банкротства или возбуждения уголовного дела клиенты застройщика в плюсе едва ли останутся. Мы оптимисты, хотим верить в то, что все будет хорошо.

Пострадавшие объединились в чат в Телеграм, там сейчас состоит более 100 человек.

Многие уже потеряли терпение и готовы написать коллективное обращение в Следственный комитет, понимая, что ждать им от застройщика, скорее всего, нечего.

— Прослеживается схема: клиент берет ипотеку на 5-6 млн рублей, переводит первый взнос, после заливки фундамента делает второй платеж. Дальше в большинстве случаев работы просто не ведутся: 90% денег они получают и во многих случаях перестают отвечать, — делится мнением Станислав М. Ему дом «Ё-ХАУС» обещал построить в Рублево-Медвенском и сдать в марте 2025 года. На данный момент там классический вариант — лишь залитый фундамент.

Что за компания «Ё-ХАУС»

«Ё-ХАУС» юридически — ООО «Партнер» с уставным капиталом в 10 тыс. рублей. Учредителем и директором является Дмитрий Амелин. Родственник (по некоторым данным — брат) того самого Игоря Амелина, который был дважды осужден за мошенничество в особо крупном размере. По первому приговору от 2 июня 2015 года по ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере в составе организованной преступной группы — он получил 4 года колонии общего режима. В декабре 2016 года получил наказание по ч. 3 ст. 159 УК РФ — мошенничество в крупном размере.

Суть последнего уголовного дела в следующем: 28 августа 2010 года Амелин приобрел земельный участок почти в 11,2 га с разрешенным использованием — «Для жилищного строительства» в Хопилово. Через год оформил под залог этой земли ипотечный кредит. В марте 2013 года также под залог земли этот же банк выдает фирме «Строительная компания «В.» ипотечный кредит. Через месяц ООО «В.» заключает с ООО «Р.» договор лизинга на технику — под залог того же участка в Хопилово. 21 мая 2014 года гендиректор ООО «В.» обратился в банк с просьбой согласовать реализацию земельных участков и выдать разрешение на межевание. Получил одобрение и разделил участок на 98 частей, затем на сайтах объявлений начал искать желающих купить землю, заключал с ними договоры купли-продажи, а также договоры на подключение электроэнергии, воды и газа, «не намереваясь исполнять свои обязательства по данным договорам, и передавать земельные участки гражданам в собственность, так как не имел реальной возможности сделать».

В судебном заседании Амелин вину не признал и заявил, что работал в строительной компании «В.» заместителем гендиректора. Основной вид деятельности компании — дорожно-строительные работы. Для производства работ требовалось вкладывать средства, он взял кредиты. Поскольку компания «В.» испытывала финансовые трудности, решил продать маленькие земельные участки с целью погашения просроченной кредитной задолженности и долгу по договору лизинга. Так как 2 июня 2015 года был взят под стражу и помещен в СИЗО, выполнить обязательства не смог.

Суд критически отнесся к доводам и признал Амелина виновным — 5 лет колонии общего режима.

ООО «Партнер» было зарегистрировано 8 декабря 2021 года. Начало активно рекламироваться. В 2024 году география стройки ООО «Партнер» расширилась и включала уже как индивидуальные жилищное строительство (порядка 100 объектов), так и коттеджные поселки. Самые известные из них — «Чувства» и «Шелест».

Некоторые клиенты застройщика предполагают, что именно на их деньги компания покупала новые земельные участки в регионе под коттеджи.

С лета этого года покупателей в поселки активно зазывала компания LAKI Group. Коттеджный поселок «Чувства» в 30 минутах езды от центра Тулы назывался флагманским проектом LAKI Group.

Но сейчас и в некоторых поселках работы остановлены.

На данный момент в интернете можно найти минимум информации о компании «Ё-ХАУС». Сайт, сделанный на конструкторе, удален — от него остался только домен your-haus.ru. От канала в Телеграме тоже ссылка t.me/your_haus71 и самый первый пост от 2 февраля с обещаниями построить «дом вашей мечты и не только…» 17 октября изменена фотография канала — ею стала картинка с двусмысленными буквами «ЁХ», а 29 октября имя канала переименовали в «Е-ХАУЗ».

В группе в соцсети «ВКонтакте» также подчищены записи, последние датируются летними месяцами и рассказывают только о проектах LAKI Group.

Руководство LAKI Group пояснило, что не имеет отношения к строительным процессам. В задачу LAKI Group входило лишь продвижение компании «Ё-ХАУС».

Редакция Myslo надеется, что следственные и надзорные органы дадут компетентную оценку действиям застройщика.