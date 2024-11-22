Андрей Дубровский – матерям участников СВО: Спасибо, что вырастили настоящих мужчин

В «Мой семейный центр» на ул. Гоголевской в Туле вместе с председателем Андреем Дубровским приехали депутаты Марина Левина, Ольга Слюсарева, Илья Киндеев, Андрей Тихонов, Екатерина Толстая и Дмитрий Харитонов.

Перед встречей руководитель центра Эвелина Шубинская провела для депутатов блиц-экскурсию и рассказала, какую помощь и поддержку оказывает центр жителям Тульской области.

- Единая точка входа для каждой семьи, у которой есть проблемы, вопросы – телефон горячей линии 129. Мы работаем без выходных, отвечаем с 8.00 до 20.00. И это не просто точечное консультирование, но и возможность переключения на профильных специалистов по правовым, социальным и психологическим вопросам. Мы принимаем все семьи из всех муниципалитетов.

По словам Эвелины Шубинской, «Мой семейный центр» - это многофункциональное учреждение, где в одном месте семья может получить ответы на вопросы, помощь и поддержку по всем направлениям. За время работы центра 15 тысяч семей получили здесь решение своих проблем.

А после экскурсии за чаем Андрей Дубровский и депутаты пообщались с женщинами, матерями и женами участников СВО. За чаем поговорили о жизни, поддержке семей военнослужащих, патриотизме и просто о любви - к Родине и своей семье.

- Для меня очень волнительно сейчас разговаривать с вами. В каждой из вас я вижу свою маму. Я очень хорошо понимаю, что у вас на душе, именно поэтому пришел лично поздравить вас с праздником, Днем мамы, - обратился к женщинам Андрей Дубровский. – Огромное спасибо вам за то, что вы воспитали таких мужчин, которые сейчас находятся на передовой. Роль женщины на земле – дать новую жизнь, воспитать настоящего человека. А во все времена роль мужчины – защитить свою семью и Родину. Как участник специальной военной операции я знаю, что вам, моей маме сложнее здесь находиться, чем вашим сыновьям там, в зоне боевых действий. Мужчины быстро адаптируются к опасности, там появляются новые друзья, возникает боевое братство. И определенные волнения проходят. А у матерей волнение за своих детей не проходит никогда. Особенно когда нет возможности позвонить или написать. А когда такая возможность появляется, конечно, и мы оттуда, и вы здесь говорим друг другу «все хорошо, все нормально!» И это правильно. Ведь так вы вселяете в них надежду и даете силы выстоять и победить.

Это очень важно – чтобы человек ТАМ знал и чувствовал, что с его семьей, родными и близкими все хорошо, тылы надежно закрыты. И тогда бойцы работают четко, слаженно и уверенно, у них работают инстинкты самосохранения.

По словам Андрея Дубровского, он прекрасно понимает, как это сложно – оторвать от сердца своего ребенка и отпустить воевать.

- Я сам отец, у меня два сына, одному 11 лет, другой родился 4 ноября. И я представляю, что переживают отцы, когда их дети уходят воевать. Благодарю вас, что вы занимаетесь волонтерством, делаете то, что можете для своих сыновей и других военных. Именно это – сила, которая поможет достичь целей СВО и вернуть наших парней домой. Мы обязательно поддержим вас. Мы это делали с начала СВО, делаем сейчас и будем делать дальше.

Женщины поделились с Андреем Дубровским и депутатами своими историями. Например, Надежда Авраамова шьет одежду для военнослужащих, плетет маскировочные сети:

- Когда провожала сына, на призывном пункте было много народу, большинство плакали. А я подумала, что если заплачу, сыну будет тяжело. Ведь мы же провожаем с надеждой на скорое возвращение! Мне кажется, каждая мама уже по буквам в смс от сына может прочитать, в каком он настрое писал их. И если звонит сын, ни в коем случае не плакать – потом можно, но сын должен знать, что у тебя все хорошо. Удивительно, но в наших с сыном разговорах именно он говорит мне – «береги себя».

По словам Надежды Авраамовой, ее сын сейчас повторяет путь прапрадеда, участника Великой Отечественной войны. Прапрадед воевал на Курской дуге. И его потомок идет тем же путем.

Марина Шиферштейн шьет одежду, плетет маскировочные сети, делает окопные свечи. И сама отвозит всю гуманитарку за ленточку. Ездила работать волонтером в госпиталь в Белгороде, мыла палаты, раненных, перестилала постели, в общем трудилась санитаркой.

- Моего сына мобилизовали 2 ноября 2022 года, - вспоминает Марина. - А уже в конце ноября я приехала с грузом в Луганск. Сына встретила – не передать словами свои чувства. Знаете, что попросили сын и его сослуживцы. Не вкусненькое или одежду – маскировочные сети! Я вернулась в Богородицк и решила плести вместе с волонтерами эти сети. Порезали всё, что нашли дома пригодного для их изготовления. И в декабре уже отвезли им первую партию.

- А в «Спектре» Вы работаете вместе с волонтерами по изготовлению сетей? – уточнил Андрей Владимирович, вспомнив свою недавнюю рабочую поездку в Богородицк.

Оказалось, что да. И сейчас она вместе с подругами шьет теплые шапки и джемперы. Уже сшили 2,5 тысячи комплектов. Нужно еще. Но у волонтеров нет флисовой ткани. Андрей Дубровский обещал помочь.

Ульяна Полякова работает в центре помощи детям, оставшимся без попечения родителей. А еще она волонтер, закупает и отвозит гуманитарную помощь бойцам СВО, тесно работает с объединением волонтеров «Самоварочка»:

- Мы с детьми делаем окопные свечи. А еще дети пишут письма с рисунками для военнослужащих. Это очень трогательно. А для детей это не просто сопричастность к чему-то большому, а еще и чувство семьи. Ведь они пишут письма как своим родным людям.

Тему патриотического воспитания подхватила Надежда Кутепова, учитель и руководитель школьного музея. Ее сын находится в зоне боевых действий, а муж был афганцем:

- Наша кимовская школа небольшая, всего 238 человек. Только у 9 детей папы находятся в зоне СВО. Но работу мы все проводим большую. Вместе с детьми собираем гуманитарную помощь, делаем окопные свечи и плетем маскировочные сети. Последние два года я занимаюсь школьным музеем. В нем есть разделы, посвященные Великой Отечественной войне, Афганской и Чеченским кампаниям, и конечно, специальной военной операции. Одна загвоздка – музей есть, а руководителя музея нет. И дело даже не в материальном вопросе, а в том, что заниматься музеем при нагрузке учителя трудно, мало времени можно уделить этому направлению. Хочется сделать больше, но чисто физически нет времени.

Андрей Дубровский обещал обсудить этот вопрос с депутатами и найти решение.

Депутат Екатерина Толстая, директор музея-усадьбы «Ясная Поляна» добавила, что приглашает всех участников СВО, их семьи бесплатно на любые экскурсии в музей:

- Несмотря на то, что Ясная Поляна – это литературный музей, в нашей структуре есть отдел патриотической работы. Недавно мы провели выставку участника СВО. А еще, по моему мнению, Лев Николаевич, наверное, самый первый в России военный корреспондент. Его «Севастопольским рассказам» в следующем году будет 170 лет. В них он показал войну глазами простого воина.

Ольга Чистякова работает в группе «Жены героев», она мать и теща участников СВО. А еще она прекрасно поет и работает с детским хоровым ансамблем:

- Мы с концертами выезжали к нашим бойцам. Собираем подарки для них к праздникам. Вот сейчас будем формировать новогодние подарки бойцам СВО.

Ольга Чистякова спела для гостей две очень душевные песни. Это был ее подарок всем матерям.

Наталия Соломатина, жена кадрового офицера, мать двух кадровых офицеров, активно участвует в патриотической работе в парке «Патриот Тула», в музее «Оборона Тулы», занимается общественной работой среди жен и матерей участников Афганской и Чеченской кампаний.

- Я сама тоже служила - подполковник внутренней службы, прошла Чеченскую кампанию, служила в подразделении «Гриф». Я общаюсь с женщинами – матерями и женами участников боевых действий в Афганистане, Чечне, Приднестровья. Знаю одно – им нужно внимание и тепло, забота, душевное общение. Пригласить на какое-то мероприятия, на концерт, чтобы поздравили с праздником. И я вижу свою миссию в том, чтобы объединить этих женщин с теми, кто сейчас отправляет своих сыновей на СВО.

По словам Наталии Соломатиной, сейчас в музее Обороны Тулы монтируют выставку, посвященную Чеченским компаниям. Она откроется 9 декабря. Было бы здорово, по словам Наталии, если бы тульские оборонщики поделились бы с музеем массово-габаритными моделями вооружения, которое использовалось в те времена.

- Дети, которые приходят в музей, да и взрослые тоже, должны знать, что у каждого образца есть тот, кто его сделал и тот, кто его использует, - сказала Наталия Соломатина. – Одно дело, когда рассказываешь и показываешь картинки. Совсем другое дело, когда ребята могут подержать образец в руках.

Андрей Дубровский обещал помочь музею в этом вопросе.

- Такие встречи нужно проводить как можно чаще, - сказал председатель облдумы. Он явно был растроган рассказами женщин. Записал их просьбы и пожелания, пообещав максимально быстро помочь. – Мы есть, мы вместе, мы победим, потому что объединены одной идеей. Спасибо вам за то, что вы есть!

Всем женщинам Андрей Дубровским вручил подарки от облдумы и цветы.

На память о встрече сделали совместное фото.