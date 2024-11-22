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Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших людей

Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших людей

Лекция, посвящённая нюансам городского поиска, состоится 25 ноября.

Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих на занятие под названием «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». Вы узнаете всё о методах городского поиска.

Опытные искатели расскажут, как правильно проводить опрос очевидцев, где расклеивать ориентировки, как исследовать торговые центры и вокзалы и многое другое.

Занятие пройдёт в понедельник, 25 ноября, в 19.00. Сбор группы - возле отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3). Регистрация участников проводится здесь. Все вопросы можно задать по телефону 8(953)955-04-07 (Анна).

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