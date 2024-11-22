Волонтёры расскажут тулякам, как искать пропавших людей

Тульский отряд «ЛизаАлерт» приглашает всех желающих на занятие под названием «По следам пропавших: городской поиск – шаг за шагом». Вы узнаете всё о методах городского поиска.

Опытные искатели расскажут, как правильно проводить опрос очевидцев, где расклеивать ориентировки, как исследовать торговые центры и вокзалы и многое другое.

Занятие пройдёт в понедельник, 25 ноября, в 19.00. Сбор группы - возле отеля «Азимут» (ул. Советская, д. 3). Регистрация участников проводится здесь. Все вопросы можно задать по телефону 8(953)955-04-07 (Анна).