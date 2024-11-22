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Восемнадцати тулячкам вручили почетный знак «Материнская слава»

Восемнадцати тулячкам вручили почетный знак «Материнская слава»

Награду дают тем, кто воспитывает пять и более детей.

В преддверии Дня матери, который традиционно отмечается в последнее воскресенье ноября, в Доме Дворянского собрания в Туле прошло торжественное собрание.

Главными героями события стали многодетные мамы, воспитывающие пять и более детей. Награды вручил губернатор Тульской области Дмитрий Миляев:

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— В этом году, объявленном Президентом России Годом семьи, этот замечательный праздник приобрел особое значение. Мама — главный человек для каждого из нас. С ней связаны лучшие детские воспоминания, а ее любовь и поддержка — бесценны. Каждая мать дарит частицу сердца ребенку, а многодетная мать отдает его без остатка, взамен получая в тысячу раз больше — безграничную любовь своих детей. Именно женщина является хранительницей домашнего очага, окружает свою семью теплом и заботой. Делает все возможное, чтобы дети росли здоровыми и счастливыми, чтобы они нашли верный путь в жизни.

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Почетный знак «Материнская слава» получили 18 многодетных мам. Некоторые из них поделились секретами семейного счастья с Myslo.

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Виктория Ротарь: 

— В нашей семьей восемь человек. У нас шестеро детей: три мальчика и три девочки. Младшей — 4 года, старшей — 13 лет. Мы счастливы, что есть друг у друга. Залог нашего семейного счастья — в большой любви и постоянной работе, не только в бытовой и рутинной, но и в работе над собой, постоянном обучении и профессиональном развитии. Мы всегда стараемся реализовывать свои мечты, чтобы не утонуть в рутине и сделать жизнь разнообразной и интересной. 

Я многодетная мама, но воспитание детей — не все, чем я занимаюсь. У меня есть своя фитнес-студия, и спортивное — мое уже четвертое образование. Темой фитнеса я увлеклась уже с рождением шестого ребенка.

Никогда не думала, что у меня будет такая большая семья. Да и странно об этом мечтать, в молодом возрасте не всегда понятен настоящий смысл жизни. Многодетная семья — это трудно. Это сравнимо с маленьким отдельным государством, где постоянно сталкиваются интересы друг друга и эту ситуацию приходится разрешать разными способами. Но в этом и смысл. Я верю, что чем больше таких задач детям придется решить, тем более подготовленными и развитыми они войдут во взрослую жизнь.

Шесть детей — не предел. Не исключаю варианта, что у нас будут еще дети. Зачем отказывать себе в таком удовольствии? 

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Екатерина Базарнова: 

— У нас в семье восемь детей. Старшей дочке уже 21 год, у нее самой есть двое детей — полтора и полгодика. Младшему моему сыну — всего три.

Мы и представить не могли, что у нас будет такая большая семья, это желание появилось уже в процессе совместной жизни. Мы с мужем вместе почти 25 лет, и наш секрет — взаимопонимание, семейный отдых, игры и развлечения. 

У нас все помогают другу другу, причем не только старшие младшим, но и наоборот. Мы любим проводить время вместе.

Большая семья — это нестрашно, но очень ответственно. Много детей — огромная радость, которая дана не каждому, но если силы и возможности есть — вы будете всегда счастливы.

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