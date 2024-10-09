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В Туле полдома осталось без газа: УК не предоставила акт о состоянии дымоходов
Фото Яндекс. Карты.

В Туле полдома осталось без газа: УК не предоставила акт о состоянии дымоходов

Даже устранение обнаруженных утечек газа не вернет жителям дома № 49 по ул. Гоголевской голубое топливо: нужна информация о состоянии ДВК.

В редакцию Myslo обратились жители дома № 49 по ул. Гоголевской. С 1 октября второй подъезд отключен от газоснабжения после планового технического обслуживания газового оборудования.

— Когда нам дадут газ? В горгазе точных сроков назвать не могут. А все из-за управляющей компании, которая вовремя не проверила дымвентканалы. Мы пытались позвонить и узнать, когда проблема будет устранена, но не вышло — руководства компании вечно нет на месте, — рассказала Светлана, жительница дома.

Корреспонденту Myslo тоже не удалось узнать сроки устранения нарушения. Во вторник, 1 октября, после трех часов дня секретарь ответила, что «ситуацию может прокомментировать только руководитель, но его сейчас нет на месте», и посоветовала позвонить в среду. Но в среду телефон УК в первой половине дня отзывался лишь протяжными гудками — даже секретаря, видимо, на месте не оказалось.

В Тулагоргазе пояснили, что работы проводились в рамках договора на обслуживание дома:

— В ходе проверки на внутреннем газопроводе были выявлены утечки газа. В целях безопасности жителей газоснабжение приостановлено. В настоящее время утечка на общедомовом газопроводе устранена. Однако в ходе контрольной опрессовки (проверки газопровода воздухом) было зафиксировано падение давления. Для выяснения причин необходимо попасть во все квартиры. По состоянию на вторник доступ не обеспечен в три квартиры — № 12, 15 и 17. 

Кроме того, для восстановления газоснабжения управляющая компания должна предоставить в адрес АО «Тулагоргаз» акт о пригодности дымовых и вентиляционных каналов. До настоящего времени акт не предоставлен.

В компании подчеркнули, что проверка состояния дымовых и вентиляционных каналов должна проводиться не менее трех раз в год.

Информация от УК «Базис» о состоянии дымоходов в этом доме газовщикам не поступала. Получается, что даже после того, как газовики получат доступ во всем квартиры и проверят все оборудование, газ жильцам не дадут. До тех пор, пока УК не предоставит в Тулагоргаз акт о пригодности дымвентканалов для эксплуатации. 

Отсутствие информации о проверке может расцениваться как нарушение пункта 5.5.12 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, сообщает прокуратура Тульской области. Согласно ему, организации, обслуживающие жилой фонд, должны обеспечивать периодические проверки дымоходов и вентиляционных каналов помещений, в которых установлены газовые приборы. Невыполнение указанных обязанностей, например фактическое обследование технического состояния вентиляционных каналов один раз вместо минимально предусмотренных трех раз в год, — административно наказуемое деяние, ответственность за которое определена ч. 1 ст. 9.23 КоАП РФ.

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