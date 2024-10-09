Оторвало кабину: На трассе М-4 в Тульской области фура влетела в барьер и «сложилась»

Фото ГАИ

ДТП произошло вечером 8 октября на 299-м километре автодороги М-4 «Дон» в городе Ефремове.

50-летний водитель тягача SITRAK с полуприцепом Tonar по неизвестной причине совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.

