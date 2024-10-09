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  4. Оторвало кабину: На трассе М-4 в Тульской области фура влетела в барьер и «сложилась» - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
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Оторвало кабину: На трассе М-4 в Тульской области фура влетела в барьер и «сложилась»
Фото ГАИ

Оторвало кабину: На трассе М-4 в Тульской области фура влетела в барьер и «сложилась»

ДТП произошло вечером 8 октября на 299-м километре автодороги М-4 «Дон» в городе Ефремове.

50-летний водитель тягача SITRAK с полуприцепом Tonar по неизвестной причине совершил наезд на металлическое барьерное ограждение.

Как сообщили в Госавтоинспекции, в результате ДТП водитель получил телесные повреждения и был госпитализирован.
 

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