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Тульским военным направили больше 30 тонн груза в зону СВО
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским военным направили больше 30 тонн груза в зону СВО

Бойцы получат мотоциклы, радиостанции, пиломатериалы.

Тульским военным, которые служат в зоне СВО, направили больше 30 тонн груза. Бойцы получат автомобили, мотоциклы, автоприцепы, запчасти, радиостанции, пиломатериалы, спортивный инвентарь, обмундирование, продукты питания, а также имущество, необходимое для обустройства быта в полевых условиях.

Регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат туляки. 

— По их заявкам в зону боевых действий направляется необходимая техника, оборудование и снаряжение, — сообщает пресс-служба регионального правительства. 

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Автор:
сегодня, в 14:02 +2
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