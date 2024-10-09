Тульским военным направили больше 30 тонн груза в зону СВО

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

Тульским военным, которые служат в зоне СВО, направили больше 30 тонн груза. Бойцы получат автомобили, мотоциклы, автоприцепы, запчасти, радиостанции, пиломатериалы, спортивный инвентарь, обмундирование, продукты питания, а также имущество, необходимое для обустройства быта в полевых условиях.

Регион на постоянной основе держит связь с командирами подразделений, где служат туляки.

— По их заявкам в зону боевых действий направляется необходимая техника, оборудование и снаряжение, — сообщает пресс-служба регионального правительства.