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В Ставрополе отменили концерт SHAMAN`а за 15 млн рублей
Фото Дианы Федоровой.

В Ставрополе отменили концерт SHAMAN`а за 15 млн рублей

Местные жители посчитали, что эти средства пригодятся на СВО.

Министерство культуры Ставропольского края опубликовало сокращенную программу гуляний на День города. И в расписании не оказалось выступления SHAMAN`а, сообщает 26.RU

3 сентября губернатор Владимиров запустил голосование по сокращению гуляний на 14 сентября. После недельных баталий между ставропольцами победили те, кто был против концерта исполнителя.

Жители взбеленились из-за ценника за концерт артиста. Многие посчитали, что эти средства пригодятся на СВО. Теперь ставропольцев волнует вопрос, вернет ли 15 миллионов SHAMAN обратно в казну. 

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неуместным» решение руководства Оренбургской области выделить 16 млн рублей на проведение концерта певца SHAMAN, уроженца Новомосковска Ярослава Дронова, в День города на фоне последствий разрушительного паводка.

А депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести лимит на выплаты гонораров артистам, финансируемым из бюджетных средств. 

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Автор:
сегодня, в 16:05 +3
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