В России предложили ограничить гонорары артистов, выступающих за бюджетные деньги

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В Госдуме считают, что по призыву государства певцы должны выступать бесплатно.

Депутат Госдумы Султан Хамзаев выступил с предложением ввести лимит на выплаты гонораров артистам, финансируемым из бюджетных средств. Соответствующее предложение он направил в правительство РФ, сообщают РИА «Новости».

«По призыву государства певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах», — сказал депутат.

Парламентарий отметил, что, когда речь идет о развлекательных мероприятиях, стоит четко регулировать траты на артистов из бюджета, чтобы избежать чрезмерных расходов.

Напомним, ранее глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неуместным» решение руководства Оренбургской области выделить 16 млн рублей на проведение концерта певца SHAMAN, уроженца Новомосковска Ярослава Дронова, в День города на фоне последствий разрушительного паводка.