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«Пир во время чумы!»: в Госдуме возмутились гонорарами SHAMAN'а в 16 млн рублей за концерт
Фото Дианы Федоровой.

«Пир во время чумы!»: в Госдуме возмутились гонорарами SHAMAN'а в 16 млн рублей за концерт

Депутаты посчитали траты неуместными.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина назвала «неуместным» решение руководства Оренбургской области выделить 16 млн рублей на проведение концерта певца SHAMAN в День города на фоне последствий разрушительного паводка.

Обращение на имя губернатора Оренбургской области Дениса Паслера Останина опубликовала на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

— Оренбуржцы продолжают возмущаться баснословным размером гонорара певца SHAMANa, выделенного властями из городского бюджета, сопровождая новость комментариями: «Пир во время чумы!», «Хоть немного совесть поимейте!», «Вернитесь в реальный мир!» и т. п. Относясь с большим уважением к жителям города, безусловно заслужившим в этом нелёгком году проведение запоминающегося праздника на достойном уровне, считаем несвоевременным такие траты из городского бюджета», — написала Останина.

Останина напомнила, что выступления звезд эстрады в других городах России оплачиваются за счет средств, которые предоставили спонсоры, крупные корпорации и региональные предприятия. 

— В сложившейся ситуации, Оренбургским властям было бы уместно воспользоваться общероссийским опытом и обратиться к представителям крупного бизнеса. Тем более, что множество региональных муниципальных объектов социальной инфраструктуры и жилья граждан требуют восстановления и ремонта, — заявила она.

Останина попросила Паслера дать поручение разобраться в сложившейся ситуации, чтобы исключить «неуместные траты» в будущем и привлечь спонсорскую помощь для проведения «подобных, безусловно, нужных и важных для жителей мероприятий».

Напомним, певцу SHAMAN’у (настоящее имя — Ярослав Дронов) присвоено звание заслуженного артиста России. Соответствующий указ подписал Президент Владимир Путин. 
 

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Автор:
сегодня, в 13:31 +3
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