В МЧС рассказали тулякам, что делать при атаке БПЛА

Фото ГУ МЧС по Тульской области.

В памятках рассматриваются три ситуации — если прилет застиг в здании, на улице или в транспорте.

ГУ МЧС по Тульской области выпустило памятку «Как вести себя при атаке БПЛА». В ней рассматривается 3 ситуации — если прилет застиг в здании, на улице или в транспорте.

Так, в первом случае спасатели советует, по возможности, спуститься на нижние этажи, в подвал или паркинг. В квартире лучше найти место без окон, между несущих стен (как правило, это — ванная комната). Рекомендуется сесть на пол и ни в коем случае не подходить к окнам.

Если БПЛА настиг гражданина на улице, то необходимо как можно быстрее зайти в ближайшее здание, спуститься в подземный переход или паркинг. А если в транспорте — то нужно выйти и найти укрытие.

Что касается действий после атаки БПЛА и при его обнаружении, то главное правило — ничего не трогать и сразу отойти подальше от устройства.

Кроме того, очевидцев происшествия настоятельно просят не снимать прилет на телефон и не проставлять геолокацию, так как чаты может просматривать и анализировать другая сторона. Допускается снимать только небо и объект без привязки к местности (фрагментов крыш, остановок, магазинов, леса и т. д.).

О фактах обнаружения летящего или упавшего беспилотника с информацией о конкретном месте его нахождения следует сообщить по номеру 112.