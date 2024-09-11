Директор музея-заповедника В. Д. Поленова возглавила общественный совет при УФСИН России по Тульской области

В рамках формирования нового состава общественного совета при УФСИН России по Тульской области председателем его была избрана директор Государственного мемориального историко-художественного и природного музея-заповедника В. Д. Поленова.

11 сентября Наталья Поленова впервые посетила пенитенциарное учреждение тульского региона. Она узнала, как организованы быт и питание осужденных, их привлечение к труду. В жилой зоне гости посетили помещения отрядов, столовую и клуб для осужденных.

В производственных цехах Наталья Поленова познакомилась с образцами выпускаемой продукции и побеседовала с осужденными занятыми на производстве. Ее интересовал размер заработной платы, условия труда и возможность получения профессионального образования.

Затем в клубе состоялась встреча с осужденными и сотрудниками, в ходе которой Наталья Федоровна много рассказывала о своей семье, о музее, который она возглавляет. Она отметила, что ее прадед выдающийся русский художник Василий Дмитриевич Поленов заложил традиции помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вся его жизнь была посвящена просветительской деятельности и развитию народного театра. События жизни сына художника Дмитрия, пережившего сталинские репрессии, занимает особое место в семейной истории и является предметом тщательного исследования современного поколения Поленовых.

Наталья Федоровна отметила, что с большим удовольствием приняла предложение войти в обновленный состав Общественного совета при УФСИН России по Тульской области. Она выразила уверенность, что новая для нее сфера деятельности откроет возможности для оказания помощи как учреждениям в целом, так и адресной помощи не только сотрудникам, но и людям, оказавшимся в местах лишения свободы.