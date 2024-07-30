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В арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024: фоторепортаж
Фото Алексея Пирязева.

В арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024: фоторепортаж

Он стал праздником, полным ярких впечатлений, невероятных приключений, смеха, радости, всеобъемлющей любви и свободы!

Фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024 прошел в минувшие выходные в арт-кэмпе «Дикая Мята». По «мятной» традиции три незабываемых дня пролетели как один миг: карнавальные и спортивные сплавы, командные турниры, йога, турнир по пляжному регби и, конечно, выступления групп: «ПИТОНЫ3000», «ФАНКИН», The Translators, CARDIO KILLER, Salvador и Breakpillzz, U-Jeen, Alex Believe, Timmy, Promi, Pumbum и Techno Police Officer.

Фестиваль в цифрах: 

  • 6 карнавальных сплавов, в которых участники поражали нас своими проработанными и креативными образами; 
  • 106 участников одновременно участвовали в костюмированном заплыве по реке Вашане;
  • более 400 участников в спортивных состязаниях;

— Огромное спасибо каждому из вас за то, что стали частью этого удивительного события! Ваши улыбки, энергия и любовь к SUP-культуре сделали этот фестиваль таким особенным. Надеемся, вы привезли с собой не только незабываемые воспоминания, но и новых друзей. Для нас важны ваши искренние эмоции и позитивная энергия! — отметили организаторы после окончания фестиваля. — Встретимся снова в следующем году! Нас ждут новые костюмы, новые маршруты, новые соревнования, новая музыка и новые впечатления!

Фестиваль в Бунырево завершился, а в Туле только предстоит!

10 августа в Платоновском парке состоится фестиваль Myslo-SUP и большой пикник «Слободы».

Фестивальный день обещает быть насыщенным на события:

  • йога на сапах,
  • пробные заплывы для новичков,
  • ночной заплыв с медитацией,
  • состязания команд на сапах и главный приз — 30 000 рублей,
  • на берегу — занятия с тренерами «Фитнес парка», 
  • детская развлекательная зона,
  • гавайская сап-вечеринка и розыгрыш сапа.

Большинство активностей — бесплатные!

Подробнее о фестивале и регистрации на него читайте здесь.

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сегодня, в 17:14 0
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Событие
фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024
Место
ТулаТульская областьБуныревоДикая Мята
 

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