В арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024: фоторепортаж

Фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024 прошел в минувшие выходные в арт-кэмпе «Дикая Мята». По «мятной» традиции три незабываемых дня пролетели как один миг: карнавальные и спортивные сплавы, командные турниры, йога, турнир по пляжному регби и, конечно, выступления групп: «ПИТОНЫ3000», «ФАНКИН», The Translators, CARDIO KILLER, Salvador и Breakpillzz, U-Jeen, Alex Believe, Timmy, Promi, Pumbum и Techno Police Officer.
Фестиваль в цифрах:
- 6 карнавальных сплавов, в которых участники поражали нас своими проработанными и креативными образами;
- 106 участников одновременно участвовали в костюмированном заплыве по реке Вашане;
- более 400 участников в спортивных состязаниях;
— Огромное спасибо каждому из вас за то, что стали частью этого удивительного события! Ваши улыбки, энергия и любовь к SUP-культуре сделали этот фестиваль таким особенным. Надеемся, вы привезли с собой не только незабываемые воспоминания, но и новых друзей. Для нас важны ваши искренние эмоции и позитивная энергия! — отметили организаторы после окончания фестиваля. — Встретимся снова в следующем году! Нас ждут новые костюмы, новые маршруты, новые соревнования, новая музыка и новые впечатления!
Фестиваль в Бунырево завершился, а в Туле только предстоит!
10 августа в Платоновском парке состоится фестиваль Myslo-SUP и большой пикник «Слободы».
Фестивальный день обещает быть насыщенным на события:
- йога на сапах,
- пробные заплывы для новичков,
- ночной заплыв с медитацией,
- состязания команд на сапах и главный приз — 30 000 рублей,
- на берегу — занятия с тренерами «Фитнес парка»,
- детская развлекательная зона,
- гавайская сап-вечеринка и розыгрыш сапа.
Большинство активностей — бесплатные!
Подробнее о фестивале и регистрации на него читайте здесь.