В арт-кэмпе «Дикая Мята» прошел фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024: фоторепортаж

Фото Алексея Пирязева.

Фестиваль VASHANA SUP CAMP 2024 прошел в минувшие выходные в арт-кэмпе «Дикая Мята». По «мятной» традиции три незабываемых дня пролетели как один миг: карнавальные и спортивные сплавы, командные турниры, йога, турнир по пляжному регби и, конечно, выступления групп: «ПИТОНЫ3000», «ФАНКИН», The Translators, CARDIO KILLER, Salvador и Breakpillzz, U-Jeen, Alex Believe, Timmy, Promi, Pumbum и Techno Police Officer.

Фестиваль в цифрах:

6 карнавальных сплавов, в которых участники поражали нас своими проработанными и креативными образами;

106 участников одновременно участвовали в костюмированном заплыве по реке Вашане;

более 400 участников в спортивных состязаниях;

— Огромное спасибо каждому из вас за то, что стали частью этого удивительного события! Ваши улыбки, энергия и любовь к SUP-культуре сделали этот фестиваль таким особенным. Надеемся, вы привезли с собой не только незабываемые воспоминания, но и новых друзей. Для нас важны ваши искренние эмоции и позитивная энергия! — отметили организаторы после окончания фестиваля. — Встретимся снова в следующем году! Нас ждут новые костюмы, новые маршруты, новые соревнования, новая музыка и новые впечатления!

Фестиваль в Бунырево завершился, а в Туле только предстоит!

10 августа в Платоновском парке состоится фестиваль Myslo-SUP и большой пикник «Слободы».

Фестивальный день обещает быть насыщенным на события:

йога на сапах,

пробные заплывы для новичков,

ночной заплыв с медитацией,

состязания команд на сапах и главный приз — 30 000 рублей,

на берегу — занятия с тренерами «Фитнес парка»,

детская развлекательная зона,

гавайская сап-вечеринка и розыгрыш сапа.

Большинство активностей — бесплатные!

Подробнее о фестивале и регистрации на него читайте здесь.