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Два школьника из Тульской области поедут учиться публичным выступлениям в «Артек»

Два школьника из Тульской области поедут учиться публичным выступлениям в «Артек»

Александра Набиева из Узловой и Илья Чубарев из Киреевска стали финалистами номинации «Школьники» Всероссийского конкурса Знание.Лектор — 2024.

Ребята поедут учиться публичным выступлениям в Международный детский центр «Артек» и получат шанс стать лектором Общества «Знание». В отборе участвовали 5250 подростков из всех регионов России, из них 32 из Тульской области.

Самыми популярными тематиками у юных лекторов по стране стали: «Культура и искусство» (921 заявка), «Медиа, коммуникации и цифровая грамотность» (898 заявок), «История и сохранение исторической памяти» (783 заявки). 

Александра Набиева из школы № 17 города Узловая любит выступать на сцене, уже 10 лет занимается плаванием и хочет поделиться своими знаниями о спорте с молодежью. В авторской лекции участница рассказывает, как спорт положительно влияет на успеваемость школьников, дисциплинирует и учит добиваться своих целей.

Илья Чубарев из школы Киреевского центра образования № 4 является членом регионального Общественного совета при Уполномоченном по правам ребенка в Тульской области, участвует во всероссийских и региональных конкурсах. В авторской лекции Илья говорит о социальных сетях и мессенджерах как инструменте взаимодействия в современном мире.

Школьный финал пройдет в профильной смене Знание.Лектор в «Артеке» с 25 сентября по 16 октября. Туда поедут 175 школьников из 54 регионов. 

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