Фестиваль Myslo-SUP в Туле: самым спортивным – деньги, а везунчикам – сап!

Любите заплывы на сапах? Собирайте команду и боритесь за главный приз в 30 тысяч рублей! А у гостей фестиваля будет возможность испытать удачу и выиграть сап.

Главное событие августа в Туле — фестиваль Myslo-SUP и большой пикник «Слободы». Он состоится 10 августа, и центральной его точкой станет пруд Платоновского парка.

На пруду состоятся соревнования между командами сапсёрферов. Им предстоит на скорость преодолеть дистанцию 300 м с огибанием буёв. Гонка будет проходить по турнирной системе на вылет. Минимально команда должна состоять из двух человек.

Принять участие могут все желающие. Собирайте команду — и вперед за главным призом!

Приветствуется, если будут и женщины, и мужчины. Каждый участник стартует на отдельном сапе.

Победителей командной гонки ждет приз в 30 тысяч рублей. Тех, кто покажет лучший индивидуальный результат по времени — и среди мужчин, и среди женщин, — ждут призы по 20 тысяч рублей. Все участники соревнований получат подарки от партнеров мероприятия.

Участие в гонках платное: 4 тысячи рублей за один сап, со своим сапом — 3 тысячи рублей. Требуется предварительная регистрация. О ней подробно читайте здесь.

На берегу туляков ожидает много активностей! Одна из новых локаций — «Пляжная сап-вечеринка». Ее инициатором выступил магазин сапов «Тулафорния».

На вечеринке гостей будут не только угощать бесплатными прохладительными напитками, но и разыграют среди них сап. Для участия в розыгрыше всего-то надо сфотографироваться в фотозоне, организованной в гавайском стиле.

Пей бесплатный безалкогольный мохито, делай фото в гавайском стиле и получай возможность выиграть сап!

Приходите к началу фестиваля — 13.00 — и узнайте подробности розыгрыша на локации «Пляжная сап-вечеринка».

Большой пикник «Слободы»

И конечно, это далеко не все, что ждет гостей фестиваля в этот субботний день! Рассказываем подробнее о Большом пикнике «Слободы», который пройдет на берегу пруда.

В детской зоне — настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы… и знакомство с сапом. Участие в детской анимации бесплатное.

Йога на сапах. Уникальная возможность для гостей фестиваля совместить приятное с полезным и даже, возможно, открыть для себе что-то новое! Урок йоги на сапах проведет Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса.

Уроки будут длиться по 20 минут. Их будет три: в 16.30-16.50, 18.30-18.50, 19.00-19.20 (программа фестиваля тут). Максимальное число участников одного урока — 13 человек. Чтобы всем хватило места, нужно заранее зарегистрироваться (подробнее о том, как зарегистрироваться, читайте ниже).

ЗОНА ДЛЯ ПИКНИКА

Да, на берегу Платоновского парка будет организована такая зона. Вы узнаете ее по уютным креслам-мешкам, на которых можно будет чудесно провести время. Расположится она недалеко от сцены и кофеен (пока на карте она не отмечена, но скоро мы все исправим).

Здесь можно будет отдохнуть в тени деревьев, перекусить, понаблюдать за заплывами на сапах, ну и просто прекрасно провести время.

Кстати! На пикнике будут работать фотозоны и наши фотографы. Самая веселая и стильная компания пикника получит подарок от партнеров мероприятия.

Здесь же будет звучать электронная музыка от DJ Kimmi Moon, а хедлайнером мероприятия станет группа «Пряник Band».

АКТИВНОСТИ ОТ « ФИТНЕС ПАРКа »

Тренеры «Фитнес парка» проведут на фестивале сразу несколько зажигательных уроков! Гости фестиваля смогут познакомиться с такими видами занятий, как ZUMBA, FITROCK и BALANCE. В программе предусмотрено целых четыре урока с фитнес-тренерами. Занятия бесплатные!

Если хотите познакомиться ближе с этими спортивными направлениями, то отправьте нам заявку (подробнее о том, как зарегистрироваться, читайте ниже).

Ночной заплыв с медитацией. Самая красивая точка фестиваля. Вечером на закате на воду встанут десятки сапов. Каждый участник, зарегистрировавшийся заранее, получит фонарик, и на время медитации водная поверхность пруда будет походить на отражение звездного неба! Давайте вместе зажжем наши звезды!

Участие в ночном заплыве с медитацией бесплатное. Но! Прием заявок на ночной заплыв на сапах, арендованных для проведения фестиваля редакцией Myslo, окончен.

На ночной заплыв принимаем теперь заявки только от счастливых обладателей собственных сапов. В целях безопасности участникам ночного заплыва нужно иметь спасательный жилет.

Программу фестиваля можно посмотреть тут.

Важно! Участники ночного заплыва на своих сапах! Если у вас есть спасжилет, обязательно берите его с собой. Если нет, то сообщите нам об этом на почту.

Если вы регистрировались для участия на фестивальных сапах, но планы изменились, то сообщите, пожалуйста, об этом! Чтобы не получилось так, что мы кому-то отказали в регистрации, а в итоге сап остался пустым. Подарите другим возможность поплавать в необычной локации.

ВПЕРВЫЕ НА САПЕ

Ну и конечно, не останутся в стороне те, кто ни разу не стоял на доске, но очень хочет попробовать! На празднике будут работать опытные инструкторы от наших партнеров — Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ и СапКлубТула.

Это бесплатно. В расписании предусмотрено два времени для тестовых заездов на сапе. Попробуйте, вам понравится, но учтите — количество мест для новичков ограничено. Нужно лишь предварительно зарегистрироваться.

РЕГИСТРАЦИЯ

Чтобы принять участие в гонке, ночном заплыве с медитацией или попробовать свои силы на сапе, необходимо прислать заявку на [email protected].

В заявке нужно указать:

имя участника, контактный телефон,

количество участников,

на что конкретно регистрируетесь.

Пожалуйста, напишите Myslo-SUP в теме письма!

Участники со своими сапами приветствуются, но если нет, мы забронируем. Количество сапов ограничено! Успейте зарезервировать свой!

ПОДРОБНАЯ АФИША

Весь день на аллеях Платоновского парка будет много и других развлечений, интересных, необычных и бесплатных.

Будет работать зона фуд-корта. Известные тульские производители проведут дегустацию своей продукции.

В детской зоне — настольные игры, раскраски, развлекательные игры в VR, роботы… и знакомство с сапом. Участие в детской анимации бесплатное.

Программа фестиваля:

13.00 — открытие фестиваля. Приветственное слово от команды «Слободы», Myslo и минспорта Тульской области.

13.00-14.00 — уроки для начинающих сапсёрферов. Проводит Евгения Миллер, СапКлубТула.

13.00-14.00 — регистрация участников заездов, инструктаж и жеребьевка. Проводят спортсмены Тульской федерации гребли на байдарках и каноэ.

14.00-16.00 — корпоративные заплывы.

16.00-16.15 — предварительные результаты заездов, определение пятерки финалистов.

Судить соревнования будет спортивный судья всероссийской категории по гребле на байдарках Олег Чертов.

16.30-16.50 — урок йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проведет Татьяна Попова, директор Центра Ментального Фитнеса.

17.00 — финальный старт.

17.00-18.00 — выступление кавер-группы «Пряник Band» (18+).

18.00 — награждение победителей.

18.00-20.30 — тестовые заезды для всех желающих.

18.30-18.50, 19.00-19.20 — уроки йоги на воде (максимально 13 человек, требуется регистрация). Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

20.30 — массовый заезд и медитация на сапах. Проводит Татьяна Попова, Центр Ментального Фитнеса.

Активности на берегу от «Фитнес парка»

14:00-14:45 — ZUMBA (6+). Зажигательная танцевальная тренировка, на основе латинских ритмов. Тренер Карина Груданова.

15:00-15:45 — FITROCK (18+). Рок-концерт в формате фитнес-тренировки. Приседания, выпады, танцы… И все это под звуки ударов барабанных палочек! Тренер Карина Груданова.

16:00-16:45 — BALANCE (6+). Групповая тренировка с элементами йоги, пилатеса и тай-чи. Не предполагает резких и интенсивных движений, нацелена на сосредоточенную и сбалансированную работу. Тренер Александра Старостина.

18.00-19.00 — ZUMBA (6+). Проведет тренировку фитнес-тренер Варвара Малолетнева.

Партнер мероприятия — ООО Специализированный застройщик «Современник».