В Тульской области более 95% заявлений об ипотеке регистрируются за один день

В июне 2024 года в Управление Росреестра по Тульской области

поступило 1612 пакетов документов на регистрацию ипотеки. Более 85% из них поданы в электронном виде.



В Тульской области реализуется проект Росреестра «Электронная ипотека за 1 день». Благодаря ему любое онлайн-обращение, поданное через банк, при отсутствии замечаний регистрируется в течение одного рабочего дня. В рамках проекта заявления на регистрацию ипотечных сделок

в электронном виде подают ПАО «Сбербанк», АО «Банк Дом РФ», ПАО «Совкомбанк», АО «Газпромбанк» и другие.

— Благодаря своевременному рассмотрению обращений от кредитных

организаций в июне более 95% заявлений о государственной регистрации ипотеки, поданных в электронном виде, оформлено за один день, — отметила исполняющая обязанности заместителя руководителя Управления Росреестра по Тульской области Наталья Болсуновская.

Напомним, в данный момент ставка по базовым программам ипотеки составляет 20%.