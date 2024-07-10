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Ставки от 20%, платеж от 60 тысяч: как изменилась ипотека в Туле после отмены господдержки

Ставки от 20%, платеж от 60 тысяч: как изменилась ипотека в Туле после отмены господдержки

Теперь купить недвижимость в кредит по базовой программе сможет далеко не каждый.

При отсутствии льготной ипотеки ежемесячный платеж на среднюю квартиру вырастет до 200 тысяч рублей в Москве и до 80 тысяч в регионах. Об этом сообщила «РГ» со ссылкой на директора по развитию «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко. Чтобы кредит одобрили, зарплата у кандидата должна быть в полтора-два раза больше: порядка 400 тыс. руб. — в Москве и 200 тыс. руб. — в регионе, говорят эксперты.

Myslo открыл ипотечные калькуляторы в пяти крупных банках и рассчитал кредит по базовой программе для тех, кому льготы не доступны. 

Везде мы внесли одинаковые условия: базовая программа, новостройка, 6,5 млн руб. и около 2 млн руб. первоначального взноса, срок — 30 лет. 

Домклик

Ипотека 1.png
Такие условия у «Домклик». Обратите внимание на проценты — выходит около 20%. Сумма ежемесячного платежа почти 80 тыс. рублей!
 
ВТБ

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У ВТБ ежемесячный взнос меньше — около 58 тыс. рублей. Ниже и процент — 19,4%. Но подчеркиваем, условия неокончательные, расчет приблизительный. 
 
альфа

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Больше 20% и у Альфа-Банка. Ежемесячный платеж — более 75 тыс. рублей. 
 
т-банк (экс-тинькофф)
 
t455534234.png
 
Ставка 16,4% выглядит заманчиво, однако это только предварительный расчет.
 
райффайзен

343542342.png
Больше всего удивил Райффайзен Банк. Там вовсе пропала ипотека по базовой программе. Банк предлагает взять семейную ипотеку от 5,99%, кредит на вторичное жилье — 18,49%, а также кредит на любые цели — от 20%.
 
Однако программы льготной ипотеки еще остались. Например, накануне банки продлили программу семейной ипотеки: семьи с детьми до 6 лет могут взять кредит под 6%. Ипотеку под 5% одобрят и сотрудникам IT-сферы.
 
 

А что думаете вы? Будет ли улучшение ситуации? Успели взять квартиру в ипотеку по льготной ставке?

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Автор:
сегодня, в 14:00 +2
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