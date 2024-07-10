Ставки от 20%, платеж от 60 тысяч: как изменилась ипотека в Туле после отмены господдержки

При отсутствии льготной ипотеки ежемесячный платеж на среднюю квартиру вырастет до 200 тысяч рублей в Москве и до 80 тысяч в регионах. Об этом сообщила «РГ» со ссылкой на директора по развитию «Сделка.РФ» Ольга Сидоренко. Чтобы кредит одобрили, зарплата у кандидата должна быть в полтора-два раза больше: порядка 400 тыс. руб. — в Москве и 200 тыс. руб. — в регионе, говорят эксперты.
Myslo открыл ипотечные калькуляторы в пяти крупных банках и рассчитал кредит по базовой программе для тех, кому льготы не доступны.
Везде мы внесли одинаковые условия: базовая программа, новостройка, 6,5 млн руб. и около 2 млн руб. первоначального взноса, срок — 30 лет.
У ВТБ ежемесячный взнос меньше — около 58 тыс. рублей. Ниже и процент — 19,4%. Но подчеркиваем, условия неокончательные, расчет приблизительный.
А что думаете вы? Будет ли улучшение ситуации? Успели взять квартиру в ипотеку по льготной ставке?