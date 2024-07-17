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В Тульской области 1048 выпускников пересдали ЕГЭ
Фото Дмитрия Дзюбина.

В Тульской области 1048 выпускников пересдали ЕГЭ

Напомним, возможность повторно сдать один из предметов появилась в этом году.

Более 105 тыс. российских школьников воспользовались правом пересдачи Единого государственного экзамена по новым правилам 4 и 5 июля. Как сообщили в региональном министерстве образования, в Тульской области пересдали ЕГЭ 1048 выпускников. 

— Думал, что явка будет значительно ниже, но был удивлен. В этих двух дополнительных днях приняли участие чуть свыше 105 тыс. человек, что составило 94% от всех заявленных на пересдачу участников. Это доказало осознанность их выбора, — заявил в интервью РИА Новости глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
 
В феврале 2024 года Президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному Собранию предложил дать ученикам возможность по выбору пересдать ЕГЭ по одному из предметов. В апреле Минпросвещения РФ и Рособрнадзор опубликовали проект приказа нового расписания ЕГЭ-2024, где учтена возможность пересдачи одного предмета в год сдачи экзамена.


К слову, у выпускников также будет возможность пересдать один из предметов и в следующем году. 

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Фотограф:
сегодня, в 11:40 +1
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