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50 рабочих мест: 11 июня в Ефремове пройдет ярмарка трудоустройства

50 рабочих мест: 11 июня в Ефремове пройдет ярмарка трудоустройства

Свои вакансии представят три крупных работодателя района.

Кадровый центр «Работа России» Ефремова приглашает жителей города на ярмарку трудоустройства. 3 крупных работодателя представят вакансии начальника смены в производстве, инженера-химика, ветеринарного врача, тракториста, наладчика оборудования в производстве, вакцинатора, зоотехника, водителя автобуса, укладчика-упаковщика, ведущего менеджера по качеству и др. 

В ярмарке вакансий примут участие: 

  • ООО «Воловский комбикормовый завод»;
  • ООО «Солодовенный завод»; 
  • ООО «Воловский бройлер».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы. 

Ярмарка вакансий состоится 11 июня в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Ефремов, ул. Короткова, 22. 

Время проведения с 10 до 12 часов.

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