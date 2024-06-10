50 рабочих мест: 11 июня в Ефремове пройдет ярмарка трудоустройства

Кадровый центр «Работа России» Ефремова приглашает жителей города на ярмарку трудоустройства. 3 крупных работодателя представят вакансии начальника смены в производстве, инженера-химика, ветеринарного врача, тракториста, наладчика оборудования в производстве, вакцинатора, зоотехника, водителя автобуса, укладчика-упаковщика, ведущего менеджера по качеству и др.

В ярмарке вакансий примут участие:

ООО «Воловский комбикормовый завод»;

ООО «Солодовенный завод»;

ООО «Воловский бройлер».

Открытый отбор позволяет каждому соискателю с разным опытом работы и квалификации пройти собеседование сразу с несколькими работодателями на одной площадке, что повышает шансы на трудоустройство. Ограничений по времени общения между работодателем и соискателем нет, поэтому каждая из сторон успевает задать необходимые вопросы.

Ярмарка вакансий состоится 11 июня в здании Кадрового центра «Работа России» по адресу: Ефремов, ул. Короткова, 22.

Время проведения с 10 до 12 часов.