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Уборщики, почтальоны, фасовщики: кем устроились работать тульские подростки
Фото из архива Myslo.

Уборщики, почтальоны, фасовщики: кем устроились работать тульские подростки

Объем средней заработной платы на данных подработках — не ниже одного МРОТ, установленного в Тульской области.

Кадровые центры «Работа России» Тульской области в 2025 году временно трудоустроили 1133 подростка. В основном несовершеннолетние работают в образовательных организациях на таких специальностях как фасовщик, укладчик-упаковщик, подсобный рабочий, помощник слесаря-ремонтника, помощник бухгалтера, уборщик территорий, рабочий зеленого хозяйства, сборщик деталей и изделий, помощник инженера, а также для школьников и студентов доступны профессии помощника библиотекаря, почтальона и помощника швеи.

В рамках апробации тульские школьники активно посещают экскурсии на предприятия региона, где могут увидеть деятельность организаций изнутри и подойти к выбору профессии осознанно. До конца учебного года Кадровые центры проведут порядка 250 экскурсий в рамках проекта по профориентации и маршрутизации молодежи. 

В весенний период этого года предложения по трудоустройству подростков поступали от образовательных организаций, предприятий различных сфер деятельности: ОП ООО «Форсаж», Ленинское Райпо, МУП «ВКХ Г. АЛЕКСИН», Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Суворовская межпоселенческая централизованная библиотечная система».

Всего с Кадровым центром в рамках трудоустройства несовершеннолетних сотрудничают 98 организаций бюджетного и 11 организаций внебюджетного сектора.

Как сообщает пресс-служба Центра занятости региона, объем средней заработной платы на данных подработках — не ниже одного МРОТ, установленного в Тульской области.

Высокооплачиваемые вакансии — помощник инженера, помощник бухгалтера, укладчик-упаковщик.

В период временного трудоустройства подросток получает не только заработную плату от работодателя, но и финансовую поддержку от службы занятости — 1000 руб. за период трудоустройства, который в основном длится около одного календарного месяца.

Сюжет: Есть работа
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