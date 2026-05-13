Аналитики hh.ru выяснили, какие ИИ-специальности стали востребованными в ЦФО этой весной и на какую зарплату могут рассчитывать соискатели.

В мае 2026 года рынок труда Тульской области активно осваивает цифровые горизонты.

Согласно данным из базы вакансий, за последние 30 дней по всему ЦФО работодатели открыли более 4,8 тысячи позиций для специалистов по искусственному интеллекту. Лидером по числу таких предложений стала Воронежская область (3% от всех активных ИИ-вакансий в округе). Далее с показателем в 1% следуют Тверская, Ярославская и, что особенно интересно для местных жителей, Тульская область.

Именно цифровая трансформация бизнеса сейчас выступает главным драйвером возникновения необычных профессий. Вот список новых ролей, которые уже появились в регионах Центральной России, включая Тульскую область, с кратким описанием задач:

1. AI-тренер

Чем занимается: проверяет факты в текстах, написанных нейросетью; сравнивает разные варианты ответов модели и выбирает лучший; пишет эталонные ответы на вопросы пользователей; ищет надёжные источники информации для задач клиента; оценивает, насколько полезен оказался ответ нейросети.

2. AI-архитектор

Чем занимается: проводит детальный аудит бизнес-процессов заказчика; создаёт схемы движения данных (например, из CRM в нейросеть и обратно); внедряет сценарии в специализированных программах.

3. Специалист по контенту на базе ИИ

Чем занимается: массово генерирует качественное видео в онлайн-сервисах; создаёт реалистичных виртуальных людей (с едой, бегом, эмоциями и мимикой); экспериментирует с промптами, чтобы добиться фотореализма и естественной пластики движений.

4. 2D-художник (с использованием ИИ)

Чем занимается: рисует иллюстрации, персонажей, окружение, предметы и сцены для игр; работает в высокодетализированном стиле fantasy; использует нейросети для поиска композиции, света, атмосферы и ускорения производства; грамотно пишет и дорабатывает промпты; доводит нейросетевые заготовки до ума вручную; заботится о едином визуальном стиле проекта.

5. AI-маркетолог

Чем занимается: делает карусели для соцсетей с финальной сборкой; придумывает и монтирует короткие ролики (сценарий, нейрогенерация картинки, тест форматов); использует современные программы для создания видео; запускает аватаров и персонажей для экспертного контента; тестирует вирусные мультяшные и анимационные форматы ради роста охватов.

6. Специалист по видеоаналитике / AI-контроль на стройке

Чем занимается: дистанционно отслеживает объекты через камеры, анализирует ход работ и повышает эффективность строительства с помощью алгоритмов искусственного интеллекта.

