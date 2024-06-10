«Тулица» приглашает любителей волейбола на летние тренировки в парке

Волейбольный клуб «Тулица» приглашает туляков на летние тренировки с участием игроков и тренеров в Белоусовском парке.
Занятия по волейболу проходят по вторникам в 17.30 и субботам в 11.00. Вход бесплатный.
Занятия будут проходить каждые вторник и субботу.
Волейбольный клуб «Тулица» приглашает туляков на летние тренировки с участием игроков и тренеров в Белоусовском парке.
Занятия по волейболу проходят по вторникам в 17.30 и субботам в 11.00. Вход бесплатный.
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