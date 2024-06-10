«Тулица» приглашает любителей волейбола на летние тренировки в парке

Фото пресс-службы ВК «Тулица».

Занятия будут проходить каждые вторник и субботу.

Волейбольный клуб «Тулица» приглашает туляков на летние тренировки с участием игроков и тренеров в Белоусовском парке.

Занятия по волейболу проходят по вторникам в 17.30 и субботам в 11.00. Вход бесплатный.