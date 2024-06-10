Певица из Тульской области Анна Вайвод стала победительницей вокального конкурса «Звезда-2024»

В финальном выступлении Анна Вайвод исполнила песню «Посвящение Экзюпери». Ее автором стал кинорежиссёр, сценарист, сценограф, актёр, кинооператор, продюсер Сергей Цысс.
Волшебное выступление Анны Вайвод:
Номер получился очень красивым и покорил всех членов жюри. А в жюри конкурса были певицы Юлия Савичева и Зара, телеведущий, народный артист России Юрий Николаев, продюсер Роман Емельянов. Председатель жюри — композитор Максим Дунаевский.
Создать номер на сцене нашей Анне помогли цирковой артист Егор Чураков и юные артисты Вокально-музыкальной академии «Утренняя Звезда» им. Юрия Николаева.
На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Анна Вайвод поблагодарила всех, кто помогал ей в создании номера, и всех, кто за нее болел.
— Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении моего участия в проекте «Звезда-2024». Этот путь был непростым, наполненным невероятными эмоциями, творческими открытиями и незабываемыми моментами. Могу назвать этот период самым счастливым периодом моей жизни! Для меня участие в этом проекте стало воплощением мечты, сном наяву. Я получила уникальную возможность выступать на большой сцене, делиться своим творчеством и работать в одной команде с потрясающими людьми.
Анна Вайвод родилась в Дубне. Она лауреат всероссийских и международных конкурсов.
«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Конкурс традиционно собирает самых талантливых и ярких исполнителей из разных частей страны. Лучших вокалистов определят телезрители путем голосования, а также эксперты в области музыки.