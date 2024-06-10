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Певица из Тульской области Анна Вайвод стала победительницей вокального конкурса «Звезда-2024»
Фото из соцсетей Анны Вайвод.

Певица из Тульской области Анна Вайвод стала победительницей вокального конкурса «Звезда-2024»

Уроженка поселка Дубна показала сильнейшее выступление как на отборочном туре, так и в финале. Анна выиграла главный приз - миллион рублей.

В финальном выступлении Анна Вайвод исполнила песню «Посвящение Экзюпери». Ее автором стал кинорежиссёр, сценарист, сценограф, актёр, кинооператор, продюсер Сергей Цысс. 

Волшебное выступление Анны Вайвод:

Номер получился очень красивым и покорил всех членов жюри. А в жюри конкурса были певицы Юлия Савичева и Зара, телеведущий, народный артист России Юрий Николаев, продюсер Роман Емельянов. Председатель жюри — композитор Максим Дунаевский.

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Создать номер на сцене нашей Анне помогли цирковой артист Егор Чураков и юные артисты Вокально-музыкальной академии «Утренняя Звезда» им. Юрия Николаева.

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На своей страничке в соцсети «ВКонтакте» Анна Вайвод поблагодарила всех, кто помогал ей в создании номера, и всех, кто за нее болел.

— Спасибо всем, кто поддерживал меня на протяжении моего участия в проекте «Звезда-2024». Этот путь был непростым, наполненным невероятными эмоциями, творческими открытиями и незабываемыми моментами. Могу назвать этот период самым счастливым периодом моей жизни! Для меня участие в этом проекте стало воплощением мечты, сном наяву. Я получила уникальную возможность выступать на большой сцене, делиться своим творчеством и работать в одной команде с потрясающими людьми.

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Анна Вайвод родилась в Дубне. Она лауреат всероссийских и международных конкурсов.

«Звезда» — первое в истории музыкальное состязание, в котором принимают участие представители всех 89 регионов России. Конкурс традиционно собирает самых талантливых и ярких исполнителей из разных частей страны. Лучших вокалистов определят телезрители путем голосования, а также эксперты в области музыки.

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Автор:
сегодня, в 11:50 +2
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Люди
Анна Вайвод
Место
ДубнаТульская область

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