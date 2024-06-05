Депутаты Тульской областной Думы поддержали проекты федеральных законов, совершенствующие налоговую систему

Налоговая шкала, когда все платят 13% от дохода, существует с начала 2000-х годов, отметил заместитель председателя парламента Александр Рем, открывая заседание комитета по экономической политике и финансам. Вслед за установлением такого сравнительно низкого и одинакового для всех налога началась массовая легализация доходов, поступления налогов в бюджеты регионов возросли.

— Плоская шкала подоходного налога в свое время сыграла свою положительную роль. Но сейчас жизнь изменилась. В связи с этим Правительство России предложило повысить подоходный налог в непростые для страны времена для тех, кто зарабатывает много. Абсолютного большинства населения повышение это никак не коснется. Для тех, кто получает годовой доход меньше 2,4 миллиона рублей, ничего не меняется. Это почти 97 процентов граждан, — отметил Александр Рем.

Введение прогрессивной шкалы налогообложения позволит усовершенствовать налоговую систему, сделает ее более справедливой и сбалансированной. Дополнительные средства будут направлены на нужды общества — поддержку семей с детьми, создание комфортных условий жизни, социально-экономическое развитие регионов. В случае принятия поправок Госдумой налоговые изменения начнут действовать с 1 января 2025 года.

Ставка налога для физлиц зависит от уровня дохода. Для людей с доходом ниже 200 тыс. руб. в месяц (2,4 млн в год) ставка НДФЛ сохранится на текущем уровне — 13%. Для тех, чей годовой доход превышает 2,4 млн руб., будет введена прогрессивная шкала по НДФЛ:

для доходов от 2,4 до 5 млн руб. — 15%,

для доходов от 5 до 20 млн руб. — 18%,

для доходов от 20 до 50 млн руб. — 20%,

для доходов свыше 50 млн руб. — 22%.

При этом повышенный налог будет начисляться не со всей суммы дохода, а с части, которая превышает определенный порог.

— Принятие пакета поправок принесет бюджету РФ в 2025 году дополнительные 2,6 триллиона рублей. Эти доходы пойдут на социально-экономическое развитие. За счет них будет обеспечено достижение национальных целей и реализация нацпроектов «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Кадры». Будет оказана поддержка социальной сфере — средства будут направлены на ремонт и оснащение больниц и поликлиник, детских садов, школ, общежитий, объектов культуры и спорта, продление программ материнского капитала, поддержку регионов с низкой рождаемостью и проектов по борьбе со смертностью от заболеваний сердечно-сосудистой системы, онкологии, помощь больным диабетом, закупку средств реабилитации. Кроме этого будут увеличены вложения в развитие инфраструктуры, строительство жилья и дорог, — сказала первый заместитель председателя областной Думы Галина Алешина.

Она также отметила, что родители с двумя и более детьми, среднедушевой доход на члена семьи которых не превышает 1,5-кратного прожиточного минимума в месяц, будут получать семейную выплату — возврат 7% уплаченного НДФЛ, то есть фактически ставка НДФЛ для них составит 6%. Эта мера позволит поддержать примерно половину от общего числа всех семей с двумя и более детьми в стране.