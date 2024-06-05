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26 тульских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов
Фото Дмитрия Дзюбина.

26 тульских выпускников написали ЕГЭ на 100 баллов

Утверждены результаты экзаменов по географии, химии и литературе.

В Тульской области 26 участников получили 100 баллов — 15 по химии и 11 по литературе. Об этом сообщает министерство образования региона. 

Ведомство напомнило, что выпускникам текущего года предоставлена возможность повторно написать экзамен по одному из предметов по собственному выбору до окончания приемной кампании в вузах.

Пересдачи пройдут по следующему графику:

  • 4 июля — русский язык, иностранный язык (письменная часть), информатика, обществознание, физика, химия;
  • 5 июля — математика (базовый и профильный уровень), иностранный язык (устная часть), литература, история, география, биология.

Для участия в ЕГЭ в дополнительные дни пересдачи необходимо подать заявление по установленному образцу в свою образовательную организацию в следующие сроки:

  • по учебным предметам, сдаваемым 4 июля, — с 26 июня по 1 июля (включительно);
  • по учебным предметам, сдаваемым 5 июля, — с 27 июня по 2 июля (включительно).

Предыдущий полученный результат ЕГЭ по данному учебному предмету будет аннулирован.

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сегодня, в 15:12 0
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