Аномальное цветение апреля: в Туле уже распустилась черемуха

Фото Алексея Горохова.

Ранее пробуждение цветов в этом году запечатлел фотограф Алексей Горохов специально для Myslo.

Последние три недели температура воздуха в Туле значительно превосходит климатическую норму для этого времени. 31 марта был поставлен абсолютный рекорд марта +19 градусов.

Средняя температура апреля на данный момент на 7.1 градусов превышает норму. За месяц уже поставлено 5 дневных рекордов, включая +25.9 и 25.7 10 и 11 апреля.

Природа отреагировала на теплую и сухую погоду. В настоящий момент идет активное пыление березы – которое обычно бывает во второй половине апреля.

Уже кое где цветет черемуха, готовится распускаться сирень и каштан, хотя привычное для них время – начало мая.

Цветут и привычные для этого времени виды – наш и американский клены, синяя пролеска.