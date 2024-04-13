  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Аномальное цветение апреля: в Туле уже распустилась черемуха - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Аномальное цветение апреля: в Туле уже распустилась черемуха
Фото Алексея Горохова.

Аномальное цветение апреля: в Туле уже распустилась черемуха

Ранее пробуждение цветов в этом году запечатлел фотограф Алексей Горохов специально для Myslo.

Последние три недели температура воздуха в Туле значительно превосходит климатическую норму для этого времени. 31 марта был поставлен абсолютный рекорд марта +19 градусов.

Средняя температура апреля на данный момент на 7.1 градусов превышает норму. За месяц уже поставлено 5 дневных рекордов, включая +25.9 и 25.7 10 и 11 апреля.

Природа отреагировала на теплую и сухую погоду. В настоящий момент идет активное пыление березы – которое обычно бывает во второй половине апреля.

Уже кое где цветет черемуха, готовится распускаться сирень и каштан, хотя привычное для них время – начало мая.

Цветут и привычные для этого времени виды – наш и американский клены, синяя пролеска. 

 

Галерея
показать все фотографии

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 11:24 +5
Другие статьи по темам
Событие
цветычеремуха зацвелабереза
Место
ТулаТульская область
 
В Туле вор-рецидивист пришел в гости к другу и умыкнул у него телефон
В Туле вор-рецидивист пришел в гости к другу и умыкнул у него телефон
Болельщики «Тулицы» смогут бесплатно посетить матчи с «Уралочкой-НТМК»
Болельщики «Тулицы» смогут бесплатно посетить матчи с «Уралочкой-НТМК»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.