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В Туле вор-рецидивист пришел в гости к другу и умыкнул у него телефон

В Туле вор-рецидивист пришел в гости к другу и умыкнул у него телефон

Мужчина ранее был судим за кражи, но жизнь ничему его не научила.

В отдел полиции «Скуратовский» Тулы поступило заявление от жителя поселка Победа. Мужчина сообщил, что накануне обнаружил пропажу мобильного телефона из квартиры и предположил, что его мог забрать кто-то из знакомых.

Подозрения пали на безработного и ранее судимого за кражи 28-летнего жителя поселка Ильинское. Молодой человек признался, что взял телефон, когда приходил в гости к приятелю, и они вместе выпивали. 

При проведении оперативных мероприятий сотрудники уголовного розыска также выяснили, что подозреваемый причастен к еще как минимум одному хищению – продуктов питания из сетевого продуктового магазина на улице Володарского.

В настоящее время в отделе полиции «Скуратовский» УМВД России по Туле возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мере пресечения в виде ареста. Полицейскими проводятся мероприятия, направленные на установление причастности подозреваемого к другим аналогичным преступлениям.

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