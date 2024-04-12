Болельщики «Тулицы» смогут бесплатно посетить матчи с «Уралочкой-НТМК»

Фото: vk.com/vc_tulitsa

В уходящем волейбольном сезоне было много ярких игр, и теперь, когда он выходит на финишную прямую, нашим спортсменкам предстоит сразиться с девушками из «Уралочки-НТМК». В официальной группе тульского клуба «ВКонтакте» появилось обращение к болельщикам:

«Самое главное, что было в этом сезоне – это ваша поддержка. Мы с уверенностью можем заявить: «У нас лучшие болельщики и так, как топят за «Тулицу», не болеют нигде!»

Мы хотим сказать огромное спасибо каждому, кто хоть раз был на наших играх и гнал команду вперед! Это очень важно! Именно поэтому мы приняли решение, что на все домашние матчи в серии с «Уралочкой-НТМК» вход будет свободным!!!»

Игры пройдут 17 и 19 апреля, в 19.00. Болельщики «Тулицы» смогут занять любые свободные места, за исключением тех, на которые есть сезонные абонементы, а также кроме мест в секторах F1 и С1.