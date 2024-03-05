В Тульской области впервые голосующие на выборах Президента РФ получат подарки

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Подарки получат избиратели, которые впервые примут участие в выборах Президента России 15–17 марта.

«Традиционно большое внимание мы уделяем впервые голосующим избирателям, — сказал председатель избирательной комиссии Тульской области Павел Веселов. — В этом году накануне выборов Президента РФ я проводил встречи с тульскими студентами. На одной из таких встреч от молодежи поступило предложение — поощрить впервые голосующих избирателей такими сертификатами. Мы это предложение поддержали и совместно с министерством внутренней политики и органами местного самоуправления разработали меры поощрения для данной категории избирателей».

Если раньше подарки получали только 18-летние избиратели, впервые пришедшие на выборы, то в этом году эту категорию расширили. Сертификаты получат избиратели, которые впервые будут голосовать на выборах Президента России. Учитывая, что в последний раз выборы главы государства проходили 6 лет назад, то таких в регионе насчитывается около 74 тысяч человек.