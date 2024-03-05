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Главный врач Центра медицины катастроф: «Медработники часто становятся жертвами агрессивных пациентов»

Главный врач Центра медицины катастроф: «Медработники часто становятся жертвами агрессивных пациентов»

Сейчас под защитой вневедомственной охраны находится 120 бригад скорой медицинской помощи.

Росгвардия взяла под охрану еще семь подстанций Тульского центра медицины катастроф.

Сейчас под защитой вневедомственной охраны находится 120 бригад скорой медицинской помощи. 

Проект по оснащению медиков тревожными кнопками реализуется в регионе с июня 2022 года в рамках сотрудничества Территориального центра медицины катастроф и Управления Росгвардии по Тульской области. Тогда под защиту бойцов вневедомственной охраны встали 70 бригад скорой медицинской помощи. В этом году к проекту был подключены подстанции Алексинского, Богородицкого, Заокского, Киреевского, Плавского, Суворовского и Ясногорского районов.

Модернизировался и способ вызова наряда бойцов Росгвардии. Теперь, чтобы сообщить об опасности, медикам достаточно запустить специальное приложение на рабочем планшете. Сигнал с координатами поступит в центр оперативного управления вневедомственной охраны, и диспетчер направит к месту ближайшую оперативную группу. Преимущества такого способа заключается в более точной передаче данных местонахождения бригады скорой помощи.

— К сожалению, медицинские работники, спасая жизни граждан, часто сами становятся жертвами агрессивных пациентов. Благодаря сотрудничеству с Росгвардией у них появилась возможность оперативно вызвать помощь. До конца этого года мы планируем оснастить такими тревожными кнопками все бригады скорой помощи области, — прокомментировал главный врач Центра медицины катастроф Сергей Мухин.

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