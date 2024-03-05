  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Культура
  4. В кинотеатрах Тулы начали показывать новую часть «‎Дюны» - Новости культуры, музыки, искусства Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В кинотеатрах Тулы начали показывать новую часть «‎Дюны»

В кинотеатрах Тулы начали показывать новую часть «‎Дюны»

Увидеть продолжение франшизы можно в «‎Алмазе» и «‎Люксоре».

С 1 марта кинотеатры России начали транслировать «Дюна: Часть вторая‎» (16+).

В оружейной столице премьера продолжения научно-фантастической франшизы Дени Вильнёва состоится сегодня, 5 марта. Ее можно увидеть в кинотеатре «Алмаз‎». А с 7 марта — в «Люксоре‎». И там и там фильм показывают в качестве предсеансового обслуживания. Длительность ленты — почти три часа.

Вторая часть фильма расскажет о том, как Герцог Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) присоединяется к племени фременов, чтобы остановить наступление войны.

Напомним, фильм снят по культовому одноименному роману Фрэнка Герберта. До этого «Дюну» экранизировали несколько раз.

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 10:30 0
Другие статьи по темам
Событие
кинокино в Туле
Место
АлмазЛюксор

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области впервые голосующие на выборах Президента РФ получат подарки
В Тульской области впервые голосующие на выборах Президента РФ получат подарки
Туляки: в этом году снег убирают хуже и дольше
Туляки: в этом году снег убирают хуже и дольше
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2024 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.