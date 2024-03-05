В кинотеатрах Тулы начали показывать новую часть «‎Дюны»

Увидеть продолжение франшизы можно в «‎Алмазе» и «‎Люксоре».

С 1 марта кинотеатры России начали транслировать «Дюна: Часть вторая‎» (16+).

В оружейной столице премьера продолжения научно-фантастической франшизы Дени Вильнёва состоится сегодня, 5 марта. Ее можно увидеть в кинотеатре «Алмаз‎». А с 7 марта — в «Люксоре‎». И там и там фильм показывают в качестве предсеансового обслуживания. Длительность ленты — почти три часа.

Вторая часть фильма расскажет о том, как Герцог Пол Атрейдес (Тимоти Шаламе) присоединяется к племени фременов, чтобы остановить наступление войны.

Напомним, фильм снят по культовому одноименному роману Фрэнка Герберта. До этого «Дюну» экранизировали несколько раз.