Сотрудники тульской Госавтоинспекции помогли пассажирам неисправного автобуса

Вечером 1 марта пульт дежурной части Госавтоинспекции Тульской области поступил звонок от водителя автобуса, следовавшего по маршруту «Москва-Ростов-на-Дону».

Мужчина сообщил, что произошла поломка сцепления в автобусе на 225-м километре автодороги М-4 «Дон» в Киреевском районе.

Прибывшие в течение 10 минут инспекторы ДПС обнаружили стоящий на полосе автомобильной дороги, предназначенной для разгона, сломавшийся автобус с находившийся в нем 74 пассажирами.

В автобусе, несмотря на поломку, было тепло, работала отопительная система. Оценив сложившуюся обстановку, инспекторы оперативно организовали отправку пассажиров небольшими группами к месту назначения на попутных автобусах. Оставшихся и ожидающих отправки пассажиров, инспекторы ДПС, также с помощью мимо проезжающего транспорта, отвезли в находящееся поблизости придорожное кафе, где организовали для них бесплатные горячие напитки и бутерброды.