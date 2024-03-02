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Какой будет весна в ЦФО: долгосрочный прогноз погоды
Изображение от wirestock на Freepik

Какой будет весна в ЦФО: долгосрочный прогноз погоды

Спойлер: теплые солнечные деньки будут не скоро.

Зима 2023–2024 г.г. в Центральной России оказалась на 0,9 градуса холоднее нормы и довольно снежной: осадков за сезон выпало на 18% больше положенного, а высота сугробов оказалась на 55% выше среднего.

В марте сохранятся основные черты зимнего сезона, об этом сообщает центр ФОБОС. Азиатский антициклон несколько ослабеет, менее интенсивной станет циклоническая деятельность. Вследствие увеличения притока солнечной радиации температура начнёт быстро повышаться. Но погода прогнозируется очень изменчивая: интенсивные потепления будут сменяться резкими похолоданиями, снегопадами и метелями.

Первый месяц календарной весны в ЦФО ожидается относительно теплым и сухим. Среднемесячная температура окажется на 1–3 градуса выше нормы, а дефицит осадков составит 10–20% от положенного. Средняя климатическая температура составит ночью «−5,6 градусов», днем «+1,5 градуса». Норма осадков – 39 мм.

Наступление метеорологической весны, то есть устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через 0° в сторону положительных значений, по всей видимости, произойдет в период с 16 до 21 марта. Однако в марте прогнозируется два арктических вторжения – в первой и заключительной декадах с передачей холодной эстафеты на начало апреля.

Начнётся и постепенное разрушение сугробов. Но из-за того, что накоплены большие запасы очень плотного снега, что случается примерно 1 раз в 8 лет, сход снежного покрова произойдет на неделю позже положенного и придётся примерно на период с 14 по 19 апреля. При этом, в апреле вероятны мощные ультраполярные вторжения. Апрель обещает быть, по самым оптимистичный прогнозам, близким к норме с количеством осадков, соответствующим средним значениям.

Май прогнозируется немного переувлажненным – осадков может выпасть на 20% больше нормы, но будет теплее обычного на 1–2 градуса.

Таким образом, в среднем, весна в ЦФО ожидается немного теплее нормы, с умеренным количеством небесной влаги.

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Автор:
сегодня, в 17:00 0
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