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На пожаре в Куркино погиб человек
Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

На пожаре в Куркино погиб человек

Рано утром 2 марта в поселке загорелся частный дом.

2 марта в 05.57 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Коммунальной в р.п. Куркино.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51 и один расчет отдельного поста ПСЧ-51. В 06.03 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться только в 06.44.

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В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на части дома, дом выгорел внутри. На пожаре погиб человек. Личность погибшего устанавливается.

Причину происшествия предстоит выяснить специалистам.

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Автор:
сегодня, в 14:58 0
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