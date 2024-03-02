На пожаре в Куркино погиб человек

Фото ГУ МЧС России по Тульской области.

2 марта в 05.57 на пульт диспетчера Центрального пункта пожарной связи поступило сообщение о пожаре в жилом доме на ул. Коммунальной в р.п. Куркино.

На место происшествия незамедлительно выехали два пожарных расчета ПСЧ-51 и один расчет отдельного поста ПСЧ-51. В 06.03 пожарные приступили к ликвидации горения. С огнем удалось справиться только в 06.44.

В результате происшествия сгорела и обрушилась кровля на части дома, дом выгорел внутри. На пожаре погиб человек. Личность погибшего устанавливается.

Причину происшествия предстоит выяснить специалистам.