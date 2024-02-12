Как выглядит среднестатистический посетитель тульского вытрезвителя

Фото Алексея Пирязева

За месяц подвели итоги работы вытрезвителя в Туле.

Так, по информации минздрава, с 10 января в учреждении побывало более 250 человек. И только 20 из них — женщины. Средний возраст посетителей «трезвяка‎»‎ – 40-42 года. При этом несовершеннолетних учреждение не принимает.

Напомним, вытрезвитель работает на базе наркодиспансера на ул. Доктора Гумилевской, 1. За первую неделю работы там побывали 70 человек. Myslo побывал на открытии обновленного учреждения и показал, как он выглядит изнутри. К слову, туляки, попавшие туда, ничего не платят за оказанные услуги.

Депутат областной Думы Юрий Моисеев предложил взыскивать затраты на содержание в вытрезвителе с постояльцев учреждения.