Как обрабатывают Тулу после ледяного дождя

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Кто и где убирает лед

Работы выполняют подрядная организация «Спецавтохозяйство», МУП «Сервисный центр города Тулы», используется также наемная техника.

Обрабатывают проезжие части дорог, спуски и подъемы, тротуары, пешеходные переходы, остановочные площадки, подходы к социальным учреждениям. По регламенту начали с магистральных улиц, потом — второстепенные.

Как рассказали в администрации, в борьбе со льдом используют как средства малой механизации, так и ручной труд.

Куда обратиться тулякам

По вопросам уборки можно обратиться в ЕДДС по тел.: 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) 47-20-37.

Как избежать травмы