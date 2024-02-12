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Как обрабатывают Тулу после ледяного дождя
Фото пресс-службы администрации Тулы.

Как обрабатывают Тулу после ледяного дождя

С раннего утра городские службы увеличили интенсивность обработки города противогололедными материалами.

Кто и где убирает лед

Работы выполняют подрядная организация «Спецавтохозяйство», МУП «Сервисный центр города Тулы», используется также наемная техника. 

Обрабатывают проезжие части дорог, спуски и подъемы, тротуары, пешеходные переходы, остановочные площадки, подходы к социальным учреждениям. По регламенту начали с магистральных улиц, потом — второстепенные.

Как рассказали в администрации, в борьбе со льдом используют как средства малой механизации, так и ручной труд.

Куда обратиться тулякам

По вопросам уборки можно обратиться в ЕДДС по тел.: 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) 47-20-37.

 

Как избежать травмы

  • Не спешите;
  • ходите мелкими, скользящими шагами;
  • наступайте на всю подошву;
  • смотрите под ноги;
  • старайтесь обходить опасные места;
  • не прячьте руки в карманы.

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