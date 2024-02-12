Как обрабатывают Тулу после ледяного дождя

Кто и где убирает лед
Работы выполняют подрядная организация «Спецавтохозяйство», МУП «Сервисный центр города Тулы», используется также наемная техника.
Обрабатывают проезжие части дорог, спуски и подъемы, тротуары, пешеходные переходы, остановочные площадки, подходы к социальным учреждениям. По регламенту начали с магистральных улиц, потом — второстепенные.
Как рассказали в администрации, в борьбе со льдом используют как средства малой механизации, так и ручной труд.
Куда обратиться тулякам
По вопросам уборки можно обратиться в ЕДДС по тел.: 8 (4872) 47-20-34, 8 (4872) 47-20-37.
Как избежать травмы
- Не спешите;
- ходите мелкими, скользящими шагами;
- наступайте на всю подошву;
- смотрите под ноги;
- старайтесь обходить опасные места;
- не прячьте руки в карманы.