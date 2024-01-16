В Туле после 13-летнего перерыва вновь открылся вытрезвитель: как он устроен

Учреждение работает на базе наркодиспансера на ул. Доктора Гумилевской, 1. За неделю работы там отрезвились уже 70 человек.

Вытрезвитель — специализированное отделение наркодиспансера, призванное помочь людям, находящимся в состоянии опьянения, но не нуждающимся в медицинской помощи.

Заместитель главврача по лечебной работе Тульского областного наркологического диспансера Игорь Фецура:

Игорь Фецура — В вытрезвитель доставляют людей, находящиеся в состоянии любого вида опьянения, потерявшие возможность ориентироваться в пространстве. В нашем государстве алкоголь не запрещен, поэтому перебрать со спиртным и оказаться в вытрезвителе может не только зависимый, но и любой другой человек, который не страдает от алкоголизма.

Медики скорой помощи при первичном осмотре определяют, требуется ли человеку медицинская помощь. Если нет, его отвезут в вытрезвитель. Помимо медиков доставить граждан сюда могут полицейские и просто люди, обнаружившие пьяного. Также возможно и самообращение.

Прием в вытрезвителе начинается с осмотра, его проводит медицинская сестра или медбрат. Измеряют давление, температуру, сатурацию.

При наличии медицинских показаний, например, при развитии алкогольного психоза, человека могут принудительно госпитализировать с наркодиспансер. В других случаях всё только добровольно.

Важно, что нахождение в вытрезвителе не означает постановку на диспансерный учет. Данные о постояльцах не заносятся в базу «учетников», если не потребовался перевод в диспансер.

Если прибывший человек ведет асоциальный образ жизни, если есть подозрения на наличие у него определенных заболеваний, например, педикулеза (вши), постояльца определят в специальную палату. Все находящиеся при нем ценные вещи описывают и отправляют на хранение в сейф. При необходимости посетителю могут предоставить душ.

Постояльцев ждут комфортные палаты на 4-6 человек. Это не медучреждение, поэтому здесь предусмотрен минимум услуг: удобная кровать, чтобы проспаться, и питьевая вода. Тем, кто не в состоянии самостоятельно передвигаться без риска упасть и удариться, наденут подгузники, остальным при необходимости помогут добраться до уборной.

За безопасностью в палатах и коридоре помогают следить системы видеонаблюдения.

— В вытрезвителе оценивают состояние здоровья человека, проводят его санобработку, предоставляют спальное место и обеспечивают водой. При необходимости оказывают первичную доврачебную медико-санитарную помощь, разъясняют порядок предоставления социальных услуг, — рассказал главный врач Тульского областного наркодиспансера № 1 Николай Висягин.

В вытрезвителе люди находятся безвозмездно до наступления полного вытрезвления, но не более 24 часов. Если отведенные сутки истекают в ночное время, с 22.00 до 6.00, то временное пребывание продлят до утра.

— Согласно федеральному законодательству человек может находиться в вытрезвителе сутки. Также есть возможность продления пребывания в зависимости от состояния. Если человек — без определенного места жительства, мы можем определить его в социальную гостиницу. При наличии медпоказаний человека могут направить в профильное учреждение для получения помощи, — объяснил Игорь Фецура.

Один из первых в России приют для опьяневших был открыт в Туле в начале XX века. Инициатором его создания был врач Федор Архангельский, принимавший активное участие в работе Тульского общества трезвости. Первоначально в нем было 20 коек. Специально нанятый кучер ездил по городу и подбирал на улицах всех, кто едва держался на ногах. В приюте работал фельдшер, который следил за опьяневшими. В 1917 году все приюты для опьяневших были закрыты.

Первый же советский вытрезвитель открылся в Ленинграде в 1931 году. Сначала за пьяными поручили следить комиссариату здравоохранения, затем — НКВД, потом — милиции. Вытрезвители закрыли с началом Великой Отечественной войны в 1941 году. Потом их вновь открыли в 1953 году.

В 2005 году Тульская городская дума приняла решение закрыть все имеющиеся к тому моменту четыре вытрезвителя. Правда, «трезвяки» просуществовали до 2011 года и уж тогда окончательно прекратили работу на долгие годы.