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Вандалы разбили интерактивные экраны в переходе на ул. Мосина: видео
Кадр из видео.

Вандалы разбили интерактивные экраны в переходе на ул. Мосина: видео

Судя по видеозаписи, хулиганы были нетрезвыми.

В подземном переходе на ул. Мосина вандалы повредили четыре интерактивных экрана, которые недавно были установлены в рамках создания единого туристического кода города.

Как сообщает администрация Тулы, ЧП произошло в ночь на 11 февраля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по всему, хулиганы были нетрезвыми.

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Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству обратились в полицию.

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Если знаете людей, которые попали на видео, сообщите в дежурную часть УМВД России по г. Туле по телефону 32-49-02.

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