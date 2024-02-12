Вандалы разбили интерактивные экраны в переходе на ул. Мосина: видео

Кадр из видео.

Судя по видеозаписи, хулиганы были нетрезвыми.

В подземном переходе на ул. Мосина вандалы повредили четыре интерактивных экрана, которые недавно были установлены в рамках создания единого туристического кода города.

Как сообщает администрация Тулы, ЧП произошло в ночь на 11 февраля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. Судя по всему, хулиганы были нетрезвыми.

Сотрудники управления по транспорту и дорожному хозяйству обратились в полицию.

Если знаете людей, которые попали на видео, сообщите в дежурную часть УМВД России по г. Туле по телефону 32-49-02.