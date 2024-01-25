За попадание в вытрезвитель тульский депутат предложил брать деньги

Фото Алексея Пирязева

Взыскивать затраты на содержание в вытрезвителе — с такой инициативой выступил депутат областной Думы Юрий Моисеев во время заседания Тульской областной Думы в четверг, 25 января.

По его мнению, услуги вытрезвителя не должны быть «муниципальными», то есть оплачиваться за счет областного бюджета и туляков. Он предложил на законодательном уровне закрепить возможность взыскивать компенсацию с постояльцев учреждения.

Напомним, спустя 13 лет перерыва в работе на улице Доктора Гумилевской в Туле открылся вытрезвитель. По первоначальной задумке в вытрезвителе люди находятся безвозмездно до наступления полного вытрезвления, но не более 24 часов. Если отведенные сутки истекают в ночное время, с 22.00 до 6.00, то временное пребывание продлят до утра.