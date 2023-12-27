  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. Тульский эндокринолог дала советы, как не переесть за новогодним столом - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
Тульский эндокринолог дала советы, как не переесть за новогодним столом
Фото freepik.com

Тульский эндокринолог дала советы, как не переесть за новогодним столом

Важно не напрягать организм едой и пить обычную воду.

31 декабря важно не изменять своим пищевым привычкам. Об этом рассказала главный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа на брифинге с тульскими врачами, посвященному новогодним праздникам.

В первую очередь доктор посоветовала не перегружать организм едой, а также напомнила, что запивать пищу лучше всего обычной водой.

— Постарайтесь не менять пищевых привычек. 31 декабря полноценно позавтракайте, как привыкли. Перед застольем нежелательны длительные периоды голода. Праздничный ужин устройте не позже 20 часов. Новый год можно встретить легкими закусками, овощами и фруктами. Торты и другие излишества оставьте на утро. Советую исключить колбасу, копчености, все жирное и жареное, — сказала эндокринолог.

Так, классический оливье нужно приготовить с нежирным мясом, заправить йогуртом с горчицей. Главное, не забывать правило тарелки: есть не больше, чем уместилось бы на тарелку, стоящую перед вами.

Сюжет: Новый год-2024
Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол
Жизнь Тулы и области
Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол
сегодня, в 13:47, 26 772 2
Новогодняя ночь будет аномально теплой
Жизнь Тулы и области
Новогодняя ночь будет аномально теплой
сегодня, в 13:15, 8 1497 -3
В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения
Жизнь Тулы и области
В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения
сегодня, в 12:46, 0 395 0
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
Жизнь Тулы и области
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
сегодня, в 12:06, 45 1888 3
Все новости сюжета

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.

Перейти в Telegram
сегодня, в 12:05 +2
Другие статьи по темам
Событие
новогодняя ночь
Люди
Светлана Прилепа
Место
минздрав Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
«Академия Михайлова» подписала контракты с новыми хоккеистами
«Академия Михайлова» подписала контракты с новыми хоккеистами
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.