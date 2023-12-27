Тульский эндокринолог дала советы, как не переесть за новогодним столом

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31 декабря важно не изменять своим пищевым привычкам. Об этом рассказала главный эндокринолог Тульской области Светлана Прилепа на брифинге с тульскими врачами, посвященному новогодним праздникам.

В первую очередь доктор посоветовала не перегружать организм едой, а также напомнила, что запивать пищу лучше всего обычной водой.

— Постарайтесь не менять пищевых привычек. 31 декабря полноценно позавтракайте, как привыкли. Перед застольем нежелательны длительные периоды голода. Праздничный ужин устройте не позже 20 часов. Новый год можно встретить легкими закусками, овощами и фруктами. Торты и другие излишества оставьте на утро. Советую исключить колбасу, копчености, все жирное и жареное, — сказала эндокринолог.

Так, классический оливье нужно приготовить с нежирным мясом, заправить йогуртом с горчицей. Главное, не забывать правило тарелки: есть не больше, чем уместилось бы на тарелку, стоящую перед вами.