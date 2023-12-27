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Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
Фото Алексея Пирязева.

Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь

28 декабря выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит 7 числа.

В связи с приближающимися новогодними праздниками большинство тульских пенсионеров досрочно получат пенсию за январь. Предновогодняя выплата коснется всех, у кого получение пенсии через кредитные организации попадает на праздничные дни. Почтовые отделения доставят выплаты пенсионерам по обычному графику в январе.

Досрочная пенсия за январь будет перечислена на банковские карты пенсионеров 28 декабря. В этот день выплаты получат те, кому пенсия обычно приходит 7 числа, поскольку соответствующий день в январе будет праздничным.

Начиная с 9 января, первого рабочего дня нового года, доставка пенсий через банки возобновится по стандартному графику.

Досрочная выплата затрагивает все существующие виды пенсии: страховые и социальные, накопительные, пенсии по старости, по инвалидности и прочие. Если вместе с пенсией приходят и другие выплаты Социального фонда, они также будут досрочно перечислены на счет. Все средства придут автоматически, пенсионерам не нужно никуда обращаться.

Пенсионеры, которым выплаты доставляет Почта России, получат средства за первый месяц следующего года в привычные для себя даты. Почтальоны начнут доставку пенсий на дом с 3 января. С этого же времени можно будет получить пенсию в кассе почтового отделения. Доставка пенсий через почту продлится до 24 января.

Уточнить информацию о доставке пенсий перед Новым годом и в праздничные дни января можно в банках и отделениях Почты России.

Сюжет: Новый год-2024
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