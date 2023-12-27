  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Жизнь Тулы и области
  4. На новогодних праздниках в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения - Новости Тулы и области - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения
Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения

Главам муниципалитетов поручили не допускать срывов движения маршрутного транспорта.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

Были подведены промежуточные итоги работы по снижению аварийности. В 2023 году Тульская область выполнила целевые показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги». Другой ключевой темой стала организованная перевозка детей.

— В канун зимних каникул прошу разъяснить всем заинтересованным лицам и организациям, что для перевозок детей могут быть задействованы только проверенные перевозчики. Нужно обеспечить своевременное направление уведомлений о перевозке групп детей в подразделения ГИБДД, а контролирующим органам — усилить надзор за соблюдением требований, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также в числе приоритетных задач были обозначены очистка и обработка дорог. Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание подъездам к социальным учреждениям: больницам, детским садам, школам. А также не допускать срывов движения маршрутного транспорта.

— Важно грамотно организовать взаимодействие всех служб, чтобы работать в штатном, а не в авральном режиме, — подытожил Вячеслав Федорищев.

Сюжет: Новый год-2024
Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол
Жизнь Тулы и области
Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол
сегодня, в 13:47, 26 769 2
Новогодняя ночь будет аномально теплой
Жизнь Тулы и области
Новогодняя ночь будет аномально теплой
сегодня, в 13:15, 8 1492 -3
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
Жизнь Тулы и области
Пенсионеры досрочно получат пенсию за январь
сегодня, в 12:06, 45 1884 3
Тульский эндокринолог дала советы, как не переесть за новогодним столом
Жизнь Тулы и области
Тульский эндокринолог дала советы, как не переесть за новогодним столом
сегодня, в 12:05, 34 591 2
Все новости сюжета

Следите за нашими новостями в удобном формате

Перейти в Дзен
сегодня, в 12:46 0
Другие статьи по темам
Место
Тула
Прочее
новогодние праздники

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Видео взрыва на тульском «Сплаве» оказалось фейком 
Видео взрыва на тульском «Сплаве» оказалось фейком 
В Туле освятили новый онкоцентр
В Туле освятили новый онкоцентр
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.