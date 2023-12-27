В новогодние праздники в Тульской области усилят контроль за безопасностью дорожного движения

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

По поручению губернатора Алексея Дюмина его первый заместитель — председатель правительства Тульской области Вячеслав Федорищев провел заседание комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения в регионе.

Были подведены промежуточные итоги работы по снижению аварийности. В 2023 году Тульская область выполнила целевые показатели национального проекта «Безопасные качественные дороги». Другой ключевой темой стала организованная перевозка детей.

— В канун зимних каникул прошу разъяснить всем заинтересованным лицам и организациям, что для перевозок детей могут быть задействованы только проверенные перевозчики. Нужно обеспечить своевременное направление уведомлений о перевозке групп детей в подразделения ГИБДД, а контролирующим органам — усилить надзор за соблюдением требований, — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

Также в числе приоритетных задач были обозначены очистка и обработка дорог. Вячеслав Федорищев поручил главам муниципалитетов уделить особое внимание подъездам к социальным учреждениям: больницам, детским садам, школам. А также не допускать срывов движения маршрутного транспорта.

— Важно грамотно организовать взаимодействие всех служб, чтобы работать в штатном, а не в авральном режиме, — подытожил Вячеслав Федорищев.