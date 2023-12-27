В Туле освятили новый онкоцентр

Фото Александра Морозова. https://vk.com/guztood

По благословению митрополита Тульского и Ефремовского Алексия состоялось освящение нового областного клинического онкологического диспансера.

Чин освящения лечебного учреждения возглавил протоиерей Сергий Резухин, председатель епархиального отдела по благотворительности и социальному служению, которому сослужили священники и священнослужители Тулы.

Началось торжественное событие с водосвятного молебна. В соборной молитве приняли участие не только медицинские сотрудники, но и некоторые пациенты.

По окончании молебна протоиерей Сергий Резухин передал руководству, врачам и медицинскому персоналу центра приветствие и благословение митрополита Тульского и Ефремовского Алексия, а также поздравил их со знаменательным днем.

В завершение отец Сергий передал Дмитрию Истомину, врио главного врача Тульского областного клинического онкологического диспансера, дар митрополита Алексия — икону-складень с образами Господа и Спасителя Иисуса Христа и Матери Божией, именуемым «Казанская».