Аналитики рассказали, во сколько обойдется новогодний стол

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Главный новогодний салат в среднем обойдётся россиянам в 942 руб., что на 10% дороже, чем годом ранее.

В среднем накрыть новогодний стол, состоящий из салатов оливье и сельдь под шубой, курицы, утки, мандаринов, шампанского и красной икры, можно за 3329 руб. — на 14% дороже, чем в 2022 году. К такому выводу пришли аналитики IT-компании «АТОЛ», проведя исследование обезличенных данных продаж за ноябрь–декабрь 2022–2023 годы.

Главный новогодний салат в среднем обойдется россиянам в 942 руб., что на 10% дороже, чем годом ранее. А вот медианная цена на ингредиенты для селедки под шубой составляет 774 руб. — на 11% больше, чем в 2022 году.

За 1 кг куриного или утиного мяса россияне отдадут 202 руб. и 463 руб. соответственно. А мандарины в этой весовой категории обойдутся в 211 руб., что на 17% дороже по сравнению с ноябрём-декабрём 2022 года.

Банку красной икры россияне чаще покупают в среднем за 736 руб. Насладиться же бокалом шампанского под бой курантов можно за 302 руб.