В Тульской области при ремонте всех региональных дорог применялись новые технологии

Фото пресс-службы правительства Тульской области.

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Тульской области в 2023 году было отремонтировано 8 региональных дорог. Их общая протяженность — 64 км. Все они делались с использованием современных технологий. Таково требование нацпроекта.

Дорожники использовали асфальт, изготовленный по новому ГОСТу с применением объёмного проектирования смесей по методологии Маршалла. Для проведения работ инженеры-лаборанты, дорожные мастера и начальники асфальтобетонных заводов прошли обучение.

По новой технологии впервые были уложены и выравнивающий, и верхний слои асфальта. Это позволит увеличить срок службы покрытия и сэкономить бюджетные средства.

Также в рамках регионального задания по этой методике был проведен ремонт на трех региональных дорогах в Богородицком, Киреевском и Тепло-Огаревском районах.