В новогодние праздники в Туле на случай ЧП организуют дежурства

Фото пресс-службы администрации Тулы.

Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании до каникул проверят техническое состояние рабочего и резервного оборудования.

В Туле обсудили обеспечение безопасности и общественного порядка в период подготовки и проведения праздничных мероприятий. Под председательством руководителя аппарата администрации города Тулы Дениса Громова в режиме ВКС состоялось заключительное в этом году совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы.

В мероприятии приняли участие руководители профильных управлений и ведомств, а также главных управлений городской администрации по территориальным округам, представители силовых структур.

Члены комиссии обсудили вопросы, касающиеся обеспечения безопасности и общественного порядка в период новогодних и рождественских каникул, работы подведомственных дежурно-диспетчерских служб предприятий жизнеобеспечения, в том числе в случае возникновения аварийных и чрезвычайных ситуаций.

В рамках заседания обсудили также вопросы организации работы ресурсоснабжающих предприятий. Заместитель начальника управления по городскому хозяйству Юрий Михалец доложил, что во всех организациях жилищно-коммунального комплекса определены действия ответственных лиц при возникновении чрезвычайных ситуаций, составлены графики дежурств в праздничные дни сотрудников управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Администрация города организует дежурства в главных управлениях по территориальным округам, а также по всем необходимым отраслевым организациям. На сайте разместят номера телефонов ответственных дежурных. Ресурсоснабжающие организации и управляющие компании до каникул проверят техническое состояние рабочего и резервного оборудования, устранят дефекты, которые могут привести к аварийной ситуации. Все организации предусмотрели запас материалов, инструментов и другого имущества, необходимого для экстренной ликвидации возможных аварий и чрезвычайных ситуаций.

Для обеспечения бесперебойной работы всех служб города, ресурсоснабжающих и управляющих организаций, координации их взаимодействия, оперативного реагирования на внештатные ситуации и обращения жителей города МУ «Центр гражданской защиты и спасательных работ города Тулы» организовано круглосуточное дежурство. Заявки и обращения принимаются по телефонам: 1391, 47-20-34, 47-20-37.

Помимо этого, в рамках заседания обсудили обеспечение антитеррористической защищенности мест с массовым пребыванием людей.