  1. Моя Слобода
  2. Новости
  3. Дежурная часть
  4. В Узловой мужчина убил прохожего одним ударом: суд огласил приговор - Новости Тулы и области. Криминал - MySlo.ru
новости
новости
Регистрация
В Узловой мужчина убил прохожего одним ударом: суд огласил приговор

В Узловой мужчина убил прохожего одним ударом: суд огласил приговор

Обвиняемый отправится в колонию строгого режима.

В Узловой 41-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, 5 июля пьяный обвиняемый поругался с пьяным 34-летним прохожим. В ходе словесного конфликта мужчина ударил оппонента кулаком по голове — потерпевший чуть позже скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.

Главные новости за день в нашем паблике ВКонтакте

Перейти во ВКонтакте
сегодня, в 10:18 0
Другие статьи по темам
Прочее
Тульская областьУзловаяумышленное причинение тяжкого вреда здоровьюприговор судаПрокуратура Тульской области

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Тульской области на пешеходном переходе фура сбила пенсионерку насмерть
В Тульской области на пешеходном переходе фура сбила пенсионерку насмерть
В новогодние праздники в Туле на случай ЧП организуют дежурства
В новогодние праздники в Туле на случай ЧП организуют дежурства
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.