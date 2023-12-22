В Узловой мужчина убил прохожего одним ударом: суд огласил приговор

В Узловой 41-летний местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть человека, сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.

Судом установлено, 5 июля пьяный обвиняемый поругался с пьяным 34-летним прохожим. В ходе словесного конфликта мужчина ударил оппонента кулаком по голове — потерпевший чуть позже скончался от закрытой черепно-мозговой травмы, осложнившейся отеком головного мозга.

Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет колонии строгого режима.