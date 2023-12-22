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Ребенка задавило футбольными воротами в Ефремове: уголовное дело передано в суд

Ребенка задавило футбольными воротами в Ефремове: уголовное дело передано в суд

Об этом сообщают пресс-службы областной прокуратуры и регионального Следственного комитета.

В Ефремове 38-летний председатель комитета по жизнеобеспечению администрации муниципального образования обвиняется в халатности, повлекшей по неосторожности смерть человека

Напомним, 6 июня 2023 года на спортивной площадке, расположенной в одном из дворов на ул. Строителей в Ефремове, на мальчика опрокинулись незакрепленные футбольные ворота.

Бригада скорой помощи прибыла на место происшествия через 5 минут. Ребёнка в крайне тяжёлом состоянии доставили в реанимацию Ефремовской больницы, была незамедлительно начата интенсивная терапия, и вызвана бригада санавиации для транспортировки в детскую областную больницу. Несмотря на усилия врачей, через полтора часа на фоне тяжести полученных травм ребёнок скончался.

Расследованием установлено, что обвиняемый не контролировал состояние спортивной площадки и именно это привело к трагедии. Уголовное дело в отношении мужчины, полностью признавшего вину, направлено в суд для рассмотрения по существу. 

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